Миллиардные неосвоения: Мажилис рассмотрит отчет правительства по бюджету за 2023 год

Депутаты Мажилиса приняли в работу отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева, в 2023 году реальный рост ВВП составил 5,1%, что на 1,1 процентных пункта выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны. Кроме того, во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат.

"Вместе с тем объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 12,9 трлн тенге при плане 14,3 трлн тенге, то есть меньше на 1,4 трлн тенге. Исполнение по расходам составило 99,6% к плану на год, не исполнено 99,6 млрд тенге, по трансфертам регионам – 39,4 млрд тенге. Между тем сумма неосвоения с учетом сложившейся экономии и нераспределенной суммы резерва правительства по республиканским бюджетным программам составила 73,3 млрд тенге", – сообщила Татьяна Савельева.

В целом дефицит республиканского бюджета по итогам 2023 года сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП.



Комитет по финансам и бюджету подготовит заключение по указанным отчетам до 26 июня 2024 года.

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