Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Миллиардные неосвоения: Мажилис рассмотрит отчет правительства по бюджету за 2023 год

Миллиардные неосвоения: Мажилис рассмотрит отчет правительства по бюджету за 2023 год, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:38 Фото: pxhere
Депутаты Мажилиса приняли в работу отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева, в 2023 году реальный рост ВВП составил 5,1%, что на 1,1 процентных пункта выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны. Кроме того, во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат. 

"Вместе с тем объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 12,9 трлн тенге при плане 14,3 трлн тенге, то есть меньше на 1,4 трлн тенге. Исполнение по расходам составило 99,6% к плану на год, не исполнено 99,6 млрд тенге, по трансфертам регионам – 39,4 млрд тенге. Между тем сумма неосвоения с учетом сложившейся экономии и нераспределенной суммы резерва правительства по республиканским бюджетным программам составила 73,3 млрд тенге", – сообщила Татьяна Савельева.

В целом дефицит республиканского бюджета по итогам 2023 года сложился в сумме 3,1 трлн тенге, или 2,6% к ВВП.

Комитет по финансам и бюджету подготовит заключение по указанным отчетам до 26 июня 2024 года.

Ранее эксперты рассказали, как можно восполнить дефицит бюджета.

Читайте также

Литерные коды получат новые области Казахстана
Литерные коды установят для новых областей Казахстана
Водителям мопедов теперь нужно будет иметь права. Мажилис принял поправки
Водителям мопедов теперь нужно будет иметь права: Мажилис принял поправки
В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов
В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов
Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Бюджет
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Шквал, заморозки и грозы: в 13 областях объявлено штормовое предупреждение
Шквал, заморозки и грозы: в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: