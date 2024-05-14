Рост курса доллара или снижение расходов: эксперты рассказали, как можно восполнить дефицит бюджета

Как может влиять на налоговые поступления укрепившийся с начала года курс тенге, связан ли с этим текущий дефицит бюджета и каким способом его можно восполнить. Мнениями об этом с Zakon.kz поделились эксперты.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в первом квартале этого года налоговые поступления в консолидированный бюджет (КБ) показали снижение. При этом, если в местных бюджетах наблюдается перевыполнение сборов по КПН (+106 млрд), соцналогу (+129 млрд) и ИПН (+199 млрд), то в республиканском бюджете произошло снижение: НДС – на 157 млрд тенге, таможенных платежей – на 161 млрд, и КПН – на 289 млрд тенге.

Расходы КБ при этом выросли на 17%, или 966 млрд, до 6,8 трлн тенге. Этот показатель превысил доходную часть на 18%, или 1,1 трлн тенге.

Отметим, что определенное влияние на налоговые поступления оказывает и курс тенге. По данным ведущего аналитика АФК Зарины Скрипченко, в актуальном Прогнозе социально-экономического развития РК на 2024-2028 годы на текущий год заложен средний обменный курс в 460 тенге за доллар. Таким образом, при среднем курсе за апрель в 446 тенге за доллар бюджет также недополучит разницу от конвертации экспортных налоговых платежей, поступающих в инвалюте.

Виновен ли курс

В целом с начала года курс тенге укрепился на 2-3% относительно доллара. Но в связи с тем, что экспортная выручка поступает в долларах США, когда доллар слабеет, доходы в тенговом выражении также снижаются, поясняет эксперт Мурат Кастаев.

"Однако я бы не стал винить в дефиците бюджета сильный тенге и недостаточные поступления. Проблема с государственным бюджетом РК заключается в расходной части. Именно расходная часть бюджета в последние несколько лет прирастает на 10-15% в год, и расходы растут опережающими темпами относительно поступлений в бюджет". Мурат Кастаев

Недостающая разница при этом компенсируется внешними займами и трансфертами из Нацфонда. По данным АФК, в первом квартале объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 1,45 трлн тенге, или 40,3% от годового плана.

"Дефицит госбюджета в текущем году ожидается в коридоре 3,5-4 трлн тенге, влияние на Нацфонд будет прямым, если, помимо уже установленных трансфертов на текущий год, правительство РК обратится за новыми. Стоит отметить, что цены на нефть в текущем году сохраняются высокими и есть возможности для наращивания объема Нацфонда", – прокомментировал Мурат Кастаев.

При этом, если курс доллара вырастет до уровней 460-470 тенге, предусмотренных в бюджете, то это безусловно приведет к дополнительному увеличению налоговых поступлений от сырьевого сектора.

"Доллар мог бы вернуться к этим значениям за считанные дни, если бы Нацбанк не удерживал американскую валюту от роста путем продажи долларов. Надо отметить, что удержание курса тенге не является целью Нацбанка – главный банк страны лишь исполняет потребность Минфина РК в финансировании госбюджета. То есть, если сократить расходы, то сократятся и заимствования из Нацфонда, соответственно, сократятся и продажи валюты Нацбанком и курс доллара с тенге придет в равновесие. Сейчас же я считаю курс доллара искусственно заниженным, а курс тенге, соответственно, неадекватно крепким". Мурат Кастаев

С другой стороны, рост доллара может отрицательно сказаться на инфляции, так как в страну поступает много импортных товаров. Однако это может быть компенсировано увеличением доходов, так как сильный тенге снижает конкурентоспособность казахстанских производителей и экспортеров, что ограничивает создание рабочих мест и налоговых поступлений.

"Это не значит, что тенге нужно искусственно ослаблять, но и не нужно его искусственно укреплять. Нахождение рыночного баланса между долларом и тенге, а это, на мой взгляд, коридор 460-480 тенге, может стать оптимальным для интересов как экспортеров, так и импортеров, как государства, так и населения". Мурат Кастаев

Способы восполнения дефицита

В целом, на данный момент эксперт не ожидает, что Нацфонд "уйдет в минус" по итогам года, так как доходы от нефти остаются стабильными, а ситуация на мировых рынках относительно спокойная.

"Конечно, глобальные шоки в виде новых или эскалации старых геополитических конфликтов, спад в крупнейших экономиках мира и другие непредвиденные события могут увести стоимость активов Нацфонда в сторону снижения, однако в моменте такие риски довольно невысоки. И опять же, нам нужно не кивать в сторону мировых событий, а навести порядок в собственных государственных финансах", – уверен Кастаев.

По его мнению, главные риски в среднесрочной перспективе кроются в упомянутых растущих расходах госбюджета, дефиците и, соответственно, увеличении расходов на обслуживание госдолга.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев в свою очередь отметил, что вопрос с дефицитом бюджета быстро решить не получится, с учетом того, что за последние пять лет расходы бюджета выросли весьма существенно. Для этого нужно или резко нарастить доходы, что маловероятно, либо снизить расходы. По его мнению, в текущей ситуации разрыв между доходами и расходами будет оставаться на существующих уровнях или продолжит расти.

Мурат Кастаев подчеркнул, что сокращение расходов – это более быстрый и подконтрольный правительству процесс, нежели повышение доходов за счет роста налоговой нагрузки на бизнес и население.

"Когда все расходы госбюджета оптимизированы, прозрачны и подконтрольны обществу, тогда и нужно поднимать вопрос о повышении налогов, декларировании и прочем", – считает он.

Эксперт резюмировал, что на данный момент увеличение нагрузки на население и бизнес видится опрометчивым, так как нет никакой гарантии, что даже при повышении доходов бюджета расходы не вырастут еще больше.