Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане
Фото: wikimedia
Министр финансов приказом от 10 мая 2024 года в новой редакции утвердил зоны деятельности органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
В связи с образованием трех новых областей в Казахстане в перечень зон добавлены:
- Департамент государственных доходов по области Абай КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы области Абай
- Департамент государственных доходов по области Жетісу КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жетысуской области
- Департамент государственных доходов по области Ұлытау КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Улытауской области
Также в перечень зон деятельности ОГД входят:
- Департамент государственных доходов (ДГД) по Акмолинской области КГД МФ РК – в пределах административно- территориальной границы Акмолинской области
- ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Актюбинской области
- ДГД по Алматинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы
- ДГД по Атырауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Атырауской области
- ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Восточно-Казахстанской области
- ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жамбылской области
- ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Западно-Казахстанской области
- ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Карагандинской области
- ДГД по Костанайской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Костанайской области
- ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Кызылординской области, а также города "Байконур"
- ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Северо-Казахстанской области
- ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Мангистауской области
- ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Павлодарской области
- ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Туркестанской области
- ДГД по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов – в пределах административно-территориальной границы города Астана (в связи с переименованием города Нур-Султан в Астану)
- ДГД по городу Алматы КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Алматы
- ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Шымкент
Приказ вводится в действие с 26 мая 2024 года.
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