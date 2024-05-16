Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане

Министр финансов приказом от 10 мая 2024 года в новой редакции утвердил зоны деятельности органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В связи с образованием трех новых областей в Казахстане в перечень зон добавлены:

Департамент государственных доходов по области Абай КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы области Абай

Департамент государственных доходов по области Жетісу КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жетысуской области

Департамент государственных доходов по области Ұлытау КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Улытауской области

Также в перечень зон деятельности ОГД входят:

Департамент государственных доходов (ДГД) по Акмолинской области КГД МФ РК – в пределах административно- территориальной границы Акмолинской области

ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Актюбинской области

ДГД по Алматинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы

ДГД по Атырауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Атырауской области

ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Восточно-Казахстанской области

ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жамбылской области

ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Западно-Казахстанской области

ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Карагандинской области

ДГД по Костанайской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Костанайской области

ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Кызылординской области, а также города "Байконур"

ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Северо-Казахстанской области

ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Мангистауской области

ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Павлодарской области

ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Туркестанской области

ДГД по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов – в пределах административно-территориальной границы города Астана (в связи с переименованием города Нур-Султан в Астану)

ДГД по городу Алматы КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Алматы

ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Шымкент

Приказ вводится в действие с 26 мая 2024 года.