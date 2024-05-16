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Законодательство РК

Зоны деятельности органов государственных доходов расширили в Казахстане

Зоны деятельности органов госдоходов расширили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 08:57 Фото: wikimedia
Министр финансов приказом от 10 мая 2024 года в новой редакции утвердил зоны деятельности органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В связи с образованием трех новых областей в Казахстане в перечень зон добавлены:

  • Департамент государственных доходов по области Абай КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы области Абай
  • Департамент государственных доходов по области Жетісу КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жетысуской области
  • Департамент государственных доходов по области Ұлытау КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Улытауской области

Также в перечень зон деятельности ОГД входят:

  • Департамент государственных доходов (ДГД) по Акмолинской области КГД МФ РК – в пределах административно- территориальной границы Акмолинской области
  • ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Актюбинской области
  • ДГД по Алматинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы
  • ДГД по Атырауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Атырауской области
  • ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Восточно-Казахстанской области
  • ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жамбылской области
  • ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Западно-Казахстанской области
  • ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Карагандинской области
  • ДГД по Костанайской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Костанайской области
  • ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Кызылординской области, а также города "Байконур"
  • ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Северо-Казахстанской области
  • ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Мангистауской области
  • ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Павлодарской области
  • ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Туркестанской области
  • ДГД по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов – в пределах административно-территориальной границы города Астана (в связи с переименованием города Нур-Султан в Астану)
  • ДГД по городу Алматы КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Алматы
  • ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Шымкент

Приказ вводится в действие с 26 мая 2024 года.

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