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Законодательство РК

Зоны деятельности органов государственных доходов определили в Казахстане

Зоны деятельности органов государственных доходов определили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 10:00 Фото: wikimedia
Министр финансов приказом от 2 августа 2024 года утвердил зоны деятельности органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В документ внесены уточнения по двум зонам:

  • Департамент государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК) – В пределах административно-территориальной границы Алматинской области за исключением земельных участков: с кадастровым номером 03:046:221:715, строение 204А, 41 километр, автотрасса Алматы-Жетыген, Жетыгенский сельский округ Илийского района Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:046:310:015, участок 2А, улица Бережинский Алексей Федорович, село КазЦик, КазЦиковский сельский округ, Илийского района, Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:047:062:653, участок 653, учетный увартал 060, село Кокузек, Елтайский сельский округ Карасайского района Алматинской области Республики Казахстан.
  • Департамент государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК – В пределах административно-территориальной границы города Алматы в том числе земельных участков: с кадастровым номером 03:046:221:715, строение 204А, 41 километр, автотрасса Алматы-Жетыген, Жетыгенский сельский округ Илийского района Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:046:310:015, участок 2А, улица Бережинский Алексей Федорович, село КазЦик, КазЦиковский сельский округ, Илийского района, Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:047:062:653, участок 653, учетный увартал 060, село Кокузек, Елтайский сельский округ Карасайского района Алматинской области РК.

Перечень остальных зон деятельности ОГД остался без изменений:

  • Департамент государственных доходов по области Абай КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы области Абай
  • Департамент государственных доходов (ДГД) по Акмолинской области КГД МФ РК – в пределах административно- территориальной границы Акмолинской области
  • ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Актюбинской области
  • ДГД по Атырауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Атырауской области
  • ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Восточно-Казахстанской области
  • ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жамбылской области
  • ДГД по области Жетісу КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жетысуской области
  • ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Западно-Казахстанской области
  • ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Карагандинской области
  • ДГД по Костанайской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Костанайской области
  • ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Кызылординской области, а также города "Байконур"
  • ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Северо-Казахстанской области
  • ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Мангистауской области
  • ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Павлодарской области
  • ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Туркестанской области
  • ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Улытауской области
  • ДГД по городу Астана КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Астана
  • ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Шымкент

Приказ введен в действие с 9 августа 2024 года.

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