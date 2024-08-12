Зоны деятельности органов государственных доходов определили в Казахстане
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Министр финансов приказом от 2 августа 2024 года утвердил зоны деятельности органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
В документ внесены уточнения по двум зонам:
- Департамент государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК) – В пределах административно-территориальной границы Алматинской области за исключением земельных участков: с кадастровым номером 03:046:221:715, строение 204А, 41 километр, автотрасса Алматы-Жетыген, Жетыгенский сельский округ Илийского района Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:046:310:015, участок 2А, улица Бережинский Алексей Федорович, село КазЦик, КазЦиковский сельский округ, Илийского района, Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:047:062:653, участок 653, учетный увартал 060, село Кокузек, Елтайский сельский округ Карасайского района Алматинской области Республики Казахстан.
- Департамент государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК – В пределах административно-территориальной границы города Алматы в том числе земельных участков: с кадастровым номером 03:046:221:715, строение 204А, 41 километр, автотрасса Алматы-Жетыген, Жетыгенский сельский округ Илийского района Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:046:310:015, участок 2А, улица Бережинский Алексей Федорович, село КазЦик, КазЦиковский сельский округ, Илийского района, Алматинской области РК; с кадастровым номером 03:047:062:653, участок 653, учетный увартал 060, село Кокузек, Елтайский сельский округ Карасайского района Алматинской области РК.
Перечень остальных зон деятельности ОГД остался без изменений:
- Департамент государственных доходов по области Абай КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы области Абай
- Департамент государственных доходов (ДГД) по Акмолинской области КГД МФ РК – в пределах административно- территориальной границы Акмолинской области
- ДГД по Актюбинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Актюбинской области
- ДГД по Атырауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Атырауской области
- ДГД по Восточно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Восточно-Казахстанской области
- ДГД по Жамбылской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жамбылской области
- ДГД по области Жетісу КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Жетысуской области
- ДГД по Западно-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Западно-Казахстанской области
- ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Карагандинской области
- ДГД по Костанайской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Костанайской области
- ДГД по Кызылординской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Кызылординской области, а также города "Байконур"
- ДГД по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Северо-Казахстанской области
- ДГД по Мангистауской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Мангистауской области
- ДГД по Павлодарской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Павлодарской области
- ДГД по Туркестанской области КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Туркестанской области
- ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы Улытауской области
- ДГД по городу Астана КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Астана
- ДГД по городу Шымкент КГД МФ РК – в пределах административно-территориальной границы города Шымкент
Приказ введен в действие с 9 августа 2024 года.
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