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Тендер для своих: прекратится ли бардак в госзакупках с принятием поправок

Тендер для своих: прекратится ли бардак в госзакупках с принятием поправок, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:32 Фото: pxhere
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли во втором чтении поправки в закон о государственных закупках. Вице-министр финансов Даурен Кенбеил рассказал, улучшится ли ситуация в сфере после ужесточения ряда норм, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты напомнили вице-министру о случае в Восточно-Казахстанской области, где случайно к описанию тендера приложили инструкцию для победы "своих"

"У нас на сегодня все закупки осуществляются в электронном варианте – от объявления до заключения договоров, и тот случай говорит об открытости процедуры закупок. Я думаю, случай, о котором вы сказали, и другие в системе закупок имеют место быть, мы этого не скрываем, но надеемся, что как минимум снизятся", – прокомментировал вице-министр финансов Даурен Кенбеил.

Ранее депутаты Мажилиса приняли во втором чтении поправки в закон "О государственных закупках", который усилит ответственность поставщиков. Так, за срыв сроков и ненадлежащее качество работ таких поставщиков будут включать в реестр недобросовестных участников, взыскивать неустойку, а также досрочно расторгать договор.

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