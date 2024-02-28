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Законодательство РК

Антикор отреагировал на "сговор" между заказчиком и поставщиком при госзакупках в ВКО

Антикор отреагировал на "сговор" между заказчиком и поставщиком при госзакупках в ВКО Фото: Zakon.kz
Антикор отреагировал на возможный сговор между заказчиком и поставщиком при государственных закупках в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Самар-Вет" Управления сельского хозяйства ВКО объявило конкурс по страхованию девяти автомобилей на 270 тыс. тенге, а в технической спецификации выложило инструкцию, как выиграть в конкурсе.

Антикор отреагировал на возможный сговор между заказчиком и поставщиком при госзакупках в ВКО

Фото: goszakup.gov.kz

После того, как предполагаемая коррупционная схема была освещена в соцсетях и СМИ, на нее отреагировали в Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

"В сети распространяется информация о возможном сговоре при госзакупках между заказчиком и поставщиком. В связи с многочисленными запросами сообщаем, что в ходе мониторинга портала государственных закупок антикоррупционным волонтером установлен факт возможного сговора между заказчиком КГП на ПХВ "Самар-Вет" УСХ ВКО и поставщиком услуг. Данный факт взят в работу. По рекомендации Антикоррупционной службы по Восточно-Казахстанской области конкурс был отменен", – говорится в сообщении.

Кроме того, информация зарегистрирована в КУИ ДАПК по ВКО и в порядке ч. 5 ст. 181 УПК РК направлена в аппарат акима области и региональный ДВГА.

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в пресс-службе Антикора.

Информацию касательно госзакупок по страхованию автотранспорта районным коммунальным предприятием "Самар-Вет" на 270 тыс. тенге прокомментировал заместитель руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков.

"Коммунальное предприятие "Самар-Вет" в Самарском районе является самостоятельным юридическим лицом. Данное объявление было выявлено и отменено Управлением сельского хозяйства по итогам внутреннего мониторинга государственных закупок. Начато служебное расследование, материалы переданы в компетентные органы. По итогам проверки виновные должностные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством", – рассказал он.

Замглавы управления подчеркнул, что руководители и специалисты районных подведомственных организаций пройдут внутреннюю проверку на предмет компетенции и коррупционных рисков.

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