В Казахстане расширят символы органов нацбезопасности

Комитет национальной безопасности подготовил указ президента, которым вносятся изменения и дополнения в Указ "О символах органов национальной безопасности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:

флаг органов национальной безопасности РК;

эмблема органов национальной безопасности РК;

флаг Службы специального назначения "А" Комитета национальной безопасности РК;

эмблема Службы специального назначения "А" Комитета национальной безопасности РК;

эмблема Службы внешней разведки Комитета национальной безопасности РК;

знамя Службы внешней разведки Комитета национальной безопасности РК;

знамя Академии Комитета национальной безопасности РК (для Академии Комитета национальной безопасности РК);

эмблема Академии Комитета национальной безопасности РК (для Академии Комитета национальной безопасности РК).

В настоящее время символами КНБ определены только флаг и эмблема.

Также проектом указа утверждаются изображение и описание символов.

Устанавливается, что:

флаг Службы специального назначения "А" КНБ РК в обязательном порядке устанавливается (поднимается, размещается) в кабинетах руководства ведомства, во время официальных и торжественных церемоний, боевых, антитеррористических и других мероприятий;

КНБ РК в обязательном порядке устанавливается (поднимается, размещается) в кабинетах руководства ведомства, во время официальных и торжественных церемоний, боевых, антитеррористических и других мероприятий; эмблема Службы специального назначения "А" КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на боевой, грузовой и легковой технике, автобусах и микроавтобусах, печатной, сувенирной и иной продукции, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, зданиях, сооружениях;

КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на боевой, грузовой и легковой технике, автобусах и микроавтобусах, печатной, сувенирной и иной продукции, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, зданиях, сооружениях; порядок хранения, содержания и выноса знамени Академии КНБ РК определяется Уставом внутренней службы органов национальной безопасности;

эмблема Академии КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, выпускаемой Академией на видео и фотоматериалах, на фасаде зданий и сооружений Академии;

при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, выпускаемой Академией на видео и фотоматериалах, на фасаде зданий и сооружений Академии; эмблема Службы внешней разведки КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, видео и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, в зданиях и сооружениях;

КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, видео и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, в зданиях и сооружениях; знамя Службы внешней разведки КНБ РК устанавливается в кабинете директора Службы внешней разведки. Знамя выносится из помещения, как правило, только на мероприятия, связанные с участием личного состава и/или проведением межведомственных встреч.

Флаг органов нацбезопасности

Фото: КНБ РК

Флаг службы специального назначения "А"

Фото: КНБ РК

Эмблема службы специального назначения "А"





Фото: КНБ РК





Эмблема Службы внешней разведки







Фото: КНБ РК

Знамя Службы внешней разведки





Фото: КНБ РК

Как поясняют в КНБ, новые символы отдельных органов КНБ предлагается определить с учетом специфики.

"Это обусловлено тем, что символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством", - говорится в обосновании.

Также в ведомстве считают, что наличие и использование символов в учебном процессе и при проведении официальных мероприятий будет способствовать укреплению дисциплины, повышению морального и патриотического духа среди сотрудников и курсантов Академии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 мая.



