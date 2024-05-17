В Казахстане расширят символы органов нацбезопасности
Так, установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:
- флаг органов национальной безопасности РК;
- эмблема органов национальной безопасности РК;
- флаг Службы специального назначения "А" Комитета национальной безопасности РК;
- эмблема Службы специального назначения "А" Комитета национальной безопасности РК;
- эмблема Службы внешней разведки Комитета национальной безопасности РК;
- знамя Службы внешней разведки Комитета национальной безопасности РК;
- знамя Академии Комитета национальной безопасности РК (для Академии Комитета национальной безопасности РК);
- эмблема Академии Комитета национальной безопасности РК (для Академии Комитета национальной безопасности РК).
В настоящее время символами КНБ определены только флаг и эмблема.
Также проектом указа утверждаются изображение и описание символов.
Устанавливается, что:
- флаг Службы специального назначения "А" КНБ РК в обязательном порядке устанавливается (поднимается, размещается) в кабинетах руководства ведомства, во время официальных и торжественных церемоний, боевых, антитеррористических и других мероприятий;
- эмблема Службы специального назначения "А" КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на боевой, грузовой и легковой технике, автобусах и микроавтобусах, печатной, сувенирной и иной продукции, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, зданиях, сооружениях;
- порядок хранения, содержания и выноса знамени Академии КНБ РК определяется Уставом внутренней службы органов национальной безопасности;
- эмблема Академии КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, выпускаемой Академией на видео и фотоматериалах, на фасаде зданий и сооружений Академии;
- эмблема Службы внешней разведки КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, видео и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, в зданиях и сооружениях;
- знамя Службы внешней разведки КНБ РК устанавливается в кабинете директора Службы внешней разведки. Знамя выносится из помещения, как правило, только на мероприятия, связанные с участием личного состава и/или проведением межведомственных встреч.
Флаг органов нацбезопасности
Фото: КНБ РК
Флаг службы специального назначения "А"
Фото: КНБ РК
Эмблема службы специального назначения "А"
Фото: КНБ РК
Эмблема Службы внешней разведки
Фото: КНБ РК
Знамя Службы внешней разведки
Фото: КНБ РК
Как поясняют в КНБ, новые символы отдельных органов КНБ предлагается определить с учетом специфики.
"Это обусловлено тем, что символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством", - говорится в обосновании.
Также в ведомстве считают, что наличие и использование символов в учебном процессе и при проведении официальных мероприятий будет способствовать укреплению дисциплины, повышению морального и патриотического духа среди сотрудников и курсантов Академии.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 мая.