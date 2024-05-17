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Законодательство РК

В Казахстане расширят символы органов нацбезопасности

В Казахстане расширят символы органов нацбезопасности, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:50 Фото: КНБ РК
Комитет национальной безопасности подготовил указ президента, которым вносятся изменения и дополнения в Указ "О символах органов национальной безопасности Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что символами органов национальной безопасности РК являются:

  • флаг органов национальной безопасности РК;
  • эмблема органов национальной безопасности РК;
  • флаг Службы специального назначения "А" Комитета национальной безопасности РК;
  • эмблема Службы специального назначения "А" Комитета национальной безопасности РК;
  • эмблема Службы внешней разведки Комитета национальной безопасности РК;
  • знамя Службы внешней разведки Комитета национальной безопасности РК;
  • знамя Академии Комитета национальной безопасности РК (для Академии Комитета национальной безопасности РК);
  • эмблема Академии Комитета национальной безопасности РК (для Академии Комитета национальной безопасности РК).

В настоящее время символами КНБ определены только флаг и эмблема.

Также проектом указа утверждаются изображение и описание символов.

Устанавливается, что:

  • флаг Службы специального назначения "А" КНБ РК в обязательном порядке устанавливается (поднимается, размещается) в кабинетах руководства ведомства, во время официальных и торжественных церемоний, боевых, антитеррористических и других мероприятий;
  • эмблема Службы специального назначения "А" КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на боевой, грузовой и легковой технике, автобусах и микроавтобусах, печатной, сувенирной и иной продукции, видео- и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, зданиях, сооружениях;
  • порядок хранения, содержания и выноса знамени Академии КНБ РК определяется Уставом внутренней службы органов национальной безопасности;
  • эмблема Академии КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, выпускаемой Академией на видео и фотоматериалах, на фасаде зданий и сооружений Академии;
  • эмблема Службы внешней разведки КНБ РК при необходимости устанавливается (размещается) на печатной, сувенирной и иной продукции, видео и фотоматериалах, выпускаемых по заказу ведомства, в зданиях и сооружениях;
  • знамя Службы внешней разведки КНБ РК устанавливается в кабинете директора Службы внешней разведки. Знамя выносится из помещения, как правило, только на мероприятия, связанные с участием личного состава и/или проведением межведомственных встреч.

Флаг органов нацбезопасности

Символы КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:50

Фото: КНБ РК

Флаг службы специального назначения "А"

Символы КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:50

Фото: КНБ РК

Эмблема службы специального назначения "А"


Символы КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:50

Фото: КНБ РК


Эмблема Службы внешней разведки

Сим, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:50

Фото: КНБ РК

Знамя Службы внешней разведки 


Симво, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:50

Фото: КНБ РК

Как поясняют в КНБ, новые символы отдельных органов КНБ предлагается определить с учетом специфики.

"Это обусловлено тем, что символы будут являться ключевым элементом корпоративной культуры и традиций указанных ведомств и Академии КНБ. Их наличие будет способствовать формированию у сотрудников, курсантов Академии чувства принадлежности и гордости. Символы будут являться постоянным напоминанием о миссии и ответственности перед обществом и государством", - говорится в обосновании.

Также в ведомстве считают, что наличие и использование символов в учебном процессе и при проведении официальных мероприятий будет способствовать укреплению дисциплины, повышению морального и патриотического духа среди сотрудников и курсантов Академии.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 мая.


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