Пострадавшим от паводков аграриям возместят ущерб: утверждены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 17 мая 2024 года утвердил Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В правилах сказано, что при объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местный исполнительный орган создает комиссию из числа представителей акимата, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества (комиссия в сфере растениеводства).

Общее количество членов комиссии в сфере растениеводства составляет нечетное число, не менее семи человек.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере растениеводства осуществляется комиссией в сфере растениеводства.

Рабочий орган при возникновении чрезвычайной ситуации природного характера размещает на официальном интернет-ресурсе акимата объявление о приеме заявок на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере растениеводства.

Прием заявок осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера. Следует отметить, что с 1 января 2025 года заявки будут приниматься в течение 30 дней со дня возникновения ЧС.

Объявление включает следующие сведения:

наименование местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

дата и время начала и завершения приема документов;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения заседания комиссии в сфере растениеводства.

Граждане и юридические лица, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера, подают заявку на возмещение ущерба.

К заявке о возмещении ущерба прилагаются:

копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок.

В случае невозможности предоставления идентификационных, правоустанавливающих документов на земельный участок (в случаях утраты, порчи или уничтожения такого документа вследствие ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС природного характера) рабочий орган самостоятельно получает данные по земельному участку из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости.

Заявка о возмещении ущерба и прилагаемые к заявке документы подаются нарочно через канцелярию акимата, либо в электронном виде посредством информационной аналитической системы "Электронные обращения" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Заявка о возмещении ущерба может быть подана гражданином, либо руководителем юридического лица, либо доверенным лицом, действующим на основании доверенности.

Рабочий орган в течение двух рабочих дней со дня получения документов рассматривает и проверяет их на предмет полноты.

При установлении неполноты представленных сведений рабочий орган направляет физическому или юридическому лицу мотивированный отказ с указанием конкретных причин отказа в дальнейшем рассмотрении документов.

В случае мотивированного отказа в дальнейшем рассмотрении документов физическое или юридическое лицо повторно подает документы в пределах 60 дней со дня возникновения ЧС.

Далее рабочий орган в течение одного рабочего дня передает документы физического или юридического лица на рассмотрение комиссии в сфере растениеводства.

Комиссия в сфере растениеводства в течение 10 рабочих дней проверяет достоверность данных, содержащихся в заявке о возмещении ущерба, осуществляет осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Обследование осуществляется в присутствии гражданина или юридического лица либо их доверенного лица, по результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, с обязательным приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов.

В случае принятия решения об отказе в возмещении ущерба комиссия в сфере растениеводства направляет физическому или юридическому лицу письменное уведомление с указанием причин отказа через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию акимата.

Ущерб, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате чрезвычайной ситуации природного характера, определяется комиссией в сфере растениеводства исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на 1 гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства.

В случае, если физическое или юридическое лицо является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.

При этом технологическая карта возделывания сельскохозяйственных культур составляется отдельно на богарные и орошаемые пашни, в том числе по площадям возделывания сельскохозяйственных культур в закрытом и открытом грунте.

По итогам обследования посевов сельскохозяйственных культур комиссия в сфере растениеводства формирует перечень граждан и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера, которым причинен ущерб в результате гибели сельскохозяйственных культур.

В течение двух рабочих дней после принятия решения перечень граждан и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера, которым причинен ущерб в результате гибели сельскохозяйственных культур, размещается на официальном интернет-ресурсе акимата.

Рабочий орган направляет утвержденный сводный перечень (расчеты) в сфере растениеводства в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения для принятия решения о выделении средств.

После принятия решения о выделении средств рабочий орган в течение трех рабочих дней после утверждения индивидуальных помесячных планов финансирования формирует счета к оплате на выплату средств, загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент".

Уведомление о перечислении денежных средств направляется через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Порядок возмещения вреда в животноводстве

Возмещение за счет бюджетных и/или внебюджетных средств гражданам и юридическим лицам осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:

наличие павшего сельскохозяйственного животного с идентификационными признаками (ушная бирка, тавро, микрочип);

наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

Размер возмещаемой стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных определяет комиссия по оценке и возмещению материального ущерба.

Для возмещения стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных физические и юридические лица подают в течение 60 календарных дней со дня возникновения ЧС заявку о возмещении ущерба.

Заявка физических лиц о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных подается нарочно через канцелярию акимата, либо в электронном виде посредством мобильного приложения веб-портала электронного правительства в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Комиссия в течение 15 рабочих дней проверяет достоверность данных, содержащихся в заявке о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных.

При наличии павшего сельскохозяйственного животного по завершении его утилизации составляется акт утилизации.

Возмещение ущерба по поголовью птицы вне зависимости от категории хозяйств осуществляется комиссией по итогам соответствующих актов утилизации.

Размер возмещения ущерба определяется по рыночной стоимости сельскохозяйственных животных в разрезе видов и половозрастных групп на основании данных Бюро национальной статистики РК.

Приказ введен в действие 18 мая 2024 года.