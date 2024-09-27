Возмещение ущерба фермерам, пострадавшим от паводков: подготовлены изменения

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Правила частично изложены в новой редакции.

Так, говорится, что прием заявок осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера. В нынешней редакции – в течение 30 дней, с оговоркой, что в 2024 году – в течение 60 дней.

При этом добавлено, что прием заявок на возмещение ущерба за испорченные семена сельскохозяйственных культур в 2024 году осуществляется до 1 декабря 2024 года.

Объявление включает следующие сведения:

наименование местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

дата и время начала и завершения приема документов;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения заседания комиссии в сфере растениеводства.

Физические и юридические лица, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера, подают заявку на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в растениеводстве по утвержденной форме.

К заявке о возмещении ущерба прилагаются:

копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок;

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян (прилагаются при подаче заявки за испорченные семена):

по семенам, приобретенным у аттестованных производителей семян:

копия аттестата на семена либо свидетельства на семена;

по импортным семенам:

копия документа, подтверждающего сортовые и посевные качества семян, выданного компетентным органом страны-отправителя;

по семенам собственного производства:

копия акта апробации и удостоверения о кондиционности семян либо акта апробации и результата анализа семян.

Члены комиссии в сфере растениеводства в течение 10 рабочих дней осуществляют осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, семенохранилищ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

При рассмотрении заявок о возмещении ущерба за испорченные семена члены комиссии в сфере растениеводства дополнительно изучают данные (сведения) из журнала учета семян, а также из журнала наблюдения.

Обследование осуществляется в присутствии физического или юридического лица или его доверенного лица и по результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур и семенохранилищ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера по форме, с обязательным приложением подтверждающих фото и видеоматериалов.

В случае принятия решения об отказе в возмещении ущерба, комиссией в сфере растениеводства направляется физическому или юридическому лицу письменное уведомление с указанием причин отказа.

Письменное уведомление с указанием причин отказа направляется через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района.

Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в результате чрезвычайной ситуации природного характера, определяется комиссией в сфере растениеводства исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на один гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства, а также на основании рыночной стоимости семян сельскохозяйственных культур в разрезе видов сельскохозяйственных культур товарного зерна согласно данным официальной статистической информации, формируемой Бюро национальной статистики.

В случае, если физическое или юридическое лицо является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.

При этом, технологическая карта возделывания сельскохозяйственных культур составляется комиссией в сфере растениеводства отдельно на богарные и орошаемые пашни, в том числе по площадям возделывания сельскохозяйственных культур в закрытом и открытом грунте.

В правила также добавлено формула, по которойрассчитывается ущерб за испорченные семена сельскохозяйственных культур.

По итогам обследования посевов сельскохозяйственных культур и семенохранилищ комиссия в сфере растениеводства формирует перечень физических или юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере растениеводств и направляет рабочему органу.

В течение двух рабочих дней после принятия решения комиссии о возмещении перечень физических или юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере растениеводства, размещается на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа области, города, района.

Рабочий орган формирует сводный перечень физических и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в сфере растениеводства за подписью первого руководителя местного исполнительного органа.

Возмещение физическим и юридическим лицам за счет внебюджетных средств осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлен

Возмещение физическим и юридическим лицам за счет внебюджетных средств осуществляется за потерю инкубационных яиц, по которым установлено наличие документов, подтверждающих приобретение инкубационных яиц,

При объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местный исполнительный орган создает комиссию из числа представителей МИО, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" и представителей местного сообщества.

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее семи человек.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных, а также за потерю инкубационных яиц осуществляется комиссией.

Прием заявок о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных, а также за потерю инкубационных яиц осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

При этом, прием заявок о возмещении ущерба за потерю инкубационных яиц в 2024 году осуществляется до 1 декабря 2024 года.

Для возмещения стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных, а также за потерю инкубационных яиц физические и юридические лица подают заявку о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц.

Заявка юридических лиц о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц подается нарочно через канцелярию местного исполнительного органа, либо в электронном виде посредством информационной аналитической системы "Электронные обращения" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью.



Заявка о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц может быть подана физическим лицом, либо руководителем юридического лица, либо доверенным лицом, действующим на основании доверенности.

В информационной аналитической системе "Электронные обращения" присвоение регистрационного номера (индекса) заявкам о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц юридических лиц генерируется автоматически и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера, включающего год регистрации и сквозной порядковый номер из восьми знаков.



В случае обращения физического лица через мобильное приложение веб-портала "электронного правительства", в "личном кабинете" физического лица отображается статус о принятии запроса, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата.

Канцелярия местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения направляет заявку о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц рабочему органу.

Рабочий орган в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц рассматривает и проверяет ее на предмет полноты.

В случае мотивированного отказа в дальнейшем рассмотрении документов, физическое или юридическое лицо повторно подает документы в течение срока, указанного выше.

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней проверяет достоверность данных (сведений), содержащихся в заявке о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных и за потерю инкубационных яиц.



При установлении отсутствия места нахождения сельскохозяйственных животных составляется комиссионный акт падежа сельскохозяйственного животного с привлечением не менее 3 свидетелей – жителей населенного пункта с участием акима сельского округа, участкового инспектора полиции и представителя ветеринарной службы.



При наличии павшего сельскохозяйственного животного по завершению его утилизации составляется акт утилизации.

Возмещение ущерба по поголовью птицы и инкубационным яйцам вне зависимости от категории хозяйств осуществляется комиссией по итогам соответствующих актов утилизации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 октября.