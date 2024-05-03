Возмещение ущерба фермерам за погибший скот: разработаны правила

Министерство сельского хозяйства разработало Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в сфере сельского хозяйства".

Правила не распространяются на имущество физических и юридических лиц, которое на момент возникновения чрезвычайных ситуаций было застраховано. Застрахованное имущество подлежит возмещению в соответствии с законодательством о страховании и страховой деятельности за счет средств страховщика.

Возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства осуществляется единовременно за счет бюджетных средств или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников.

Предусмотрено, что при объявлении ЧС природного характера местный исполнительный орган создает комиссию из числа представителей местных исполнительных органов, органов внутренних дел, общественных организаций, Региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен" и представителей местного сообщества (комиссия в сфере растениеводства).

Общее количество членов комиссии в сфере растениеводства составляет нечетное число, не менее семи человек.

Рабочим органом комиссии в сфере растениеводства является структурное подразделение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате ЧС, осуществляется комиссией в сфере растениеводства.

Рабочий орган при возникновении ЧС размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа объявление о приеме заявок на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере растениеводства.

Прием заявок осуществляется в течение 30 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации.

В 2024 году прием заявок осуществляется в течение 60-ти календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации.

Объявление включает следующие сведения:

наименование местного исполнительного органа с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

дата и время начала и завершения приема документов;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения заседания комиссии в сфере растениеводства.

Физические и юридические лица, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера, подают заявку на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в растениеводстве по утвержденной форме.

К заявке о возмещении ущерба прилагаются:

копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок.

В случае невозможности предоставления идентификационных, правоустанавливающих документов на земельный участок (в случаях утраты, порчи или уничтожения такого документа, вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, или в период ликвидации чрезвычайной ситуации), рабочий орган самостоятельно осуществляет получение данных по земельному участку из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости.

Заявка о возмещении ущерба и прилагаемые к заявке документы предоставляются нарочно через канцелярию местного исполнительного органа, либо в электронном виде посредством информационной аналитической системы "Электронные обращения" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью физического лица либо уполномоченного лица юридического лица.

Заявка и прилагаемые к заявке документы принимаются и регистрируются в канцелярии местного исполнительного органа в день их поступления с присвоением регистрационного номера и даты и направляются рабочему органу.

В информационной аналитической системе "Электронные обращения" присвоение регистрационного номера (индекса) заявкам о возмещении ущерба лиц генерируется автоматически и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера, включающего год регистрации и сквозной порядковый номер из восьми знаков.

Рабочий орган в течение двух рабочих дней со дня получения документов рассматривает и проверяет их на предмет полноты и соответствия требованиям.

При установлении неполноты представленных сведений или несоответствия документов требованиям рабочий орган в срок, указанный выше, направляет физическому или юридическому лицу мотивированный отказ с указанием конкретных причин отказа в дальнейшем рассмотрении документов.

Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении документов направляется через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа.

После чего физическое или юридическое лицо имеет возможность повторно подать документы.

Члены комиссии в сфере растениеводства в течение 10 рабочих дней осуществляют осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

Обследование осуществляется в присутствии физического или юридического лица или его доверенного лица и по результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате ЧС природного характера, с обязательным приложением подтверждающих фото и видеоматериалов.

В случае принятия решения об отказе в возмещении ущерба, комиссией в сфере растениеводства направляется физическому или юридическому лицу письменное уведомление с указанием причин отказа.

Письменное уведомление с указанием причин отказа направляется через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района.

Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в результате ЧС, определяется комиссией, исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на 1 гектар, согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства.

Если же физическое или юридическое лицо является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.

При этом технологическая карта возделывания сельскохозяйственных культур составляется комиссией в сфере растениеводства отдельно на богарные и орошаемые пашни, в том числе по площадям возделывания сельскохозяйственных культур в закрытом и открытом грунте.

По итогам обследования посевов сельскохозяйственных культур комиссия в сфере растениеводства формирует перечень физических или юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера.

В течение двух рабочих дней после принятия решения комиссии о возмещении перечень физических или юридических лиц, пострадавших от ЧС природного характера, размещается на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

Правила также предусматривают порядок возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в животноводстве.

Возмещение за счет бюджетных или внебюджетных средств владельцам осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:

наличие павшего сельскохозяйственного животного с идентификационными признаками (ушная бирка, тавро, микрочип);

наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного, но с подтверждением наличия в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

Возмещение владельцам за счет внебюджетных средств осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:

наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков и отсутствие в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного и отсутствие в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных осуществляется комиссией по оценке и возмещению материального ущерба, созданной местным исполнительным органом.

Рабочим органом комиссии является структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в области сельского хозяйства.

Для возмещения стоимости ущерба за павших сельскохозяйственных животных физические и юридические лица представляют в комиссию заявку по установленной форме.

Заявка физических лиц о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных подается посредством мобильного приложения веб-портала "электронного правительства" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП физического лица, либо нарочно через канцелярию местного исполнительного органа.

Заявка юридических лиц о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных подается посредством информационной аналитической системы "Электронные обращения" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица юридического лица, либо нарочно через канцелярию местного исполнительного органа района, города областного значения.



В случае невозможности личного обращения владельца сельскохозяйственных животных с заявкой о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных могут обратиться лица, действующие на основании доверенности.



Прием заявок о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных осуществляются местными исполнительными органами в течение 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации.



Сотрудник канцелярии местного исполнительного органа осуществляет прием и регистрацию заявки о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных в день ее поступления и направляет руководителю структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функции в области сельского хозяйства, которым назначается ответственный исполнитель.



В информационной аналитической системе "Электронные обращения" присвоение регистрационного номера (индекса) заявкам о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных юридических лиц генерируется автоматически и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера, включающего год регистрации и сквозной порядковый номер из восьми знаков.



В случае обращения физического лица через мобильное приложение веб-портала "электронного правительства" в "личном кабинете" физического лица отображается статус о принятии запроса, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата.



Ответственный исполнитель в день поступления заявки о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных передает ее на рассмотрение комиссии.



Заявка о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных рассматривается комиссией в течение 15 рабочих дней с даты ее поступления в местный исполнительный орган района, города областного значения.



Комиссия проверяет достоверность данных (сведений), содержащихся в заявке о возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных.



При необходимости установления принадлежности со слов владельца сельскохозяйственного животного составляется комиссионный акт падежа сельскохозяйственного животного с привлечением не менее трех свидетелей и по завершении утилизации составляется акт утилизации (в случае физического наличия павшего сельскохозяйственного животного).



Возмещение ущерба по поголовью птицы вне зависимости от категории хозяйств осуществляется комиссией по итогам соответствующих актов утилизации.



По итогам работы комиссия формирует перечень физических и юридических лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации природного характера и которым причинен ущерб в результате гибели сельскохозяйственных животных.



В случае принятия решения об отказе в возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных комиссией направляется физическому или юридическому лицу письменное уведомление с указанием причин отказа.



Размер возмещения ущерба определяется по рыночной стоимости сельскохозяйственных животных в разрезе видов и половозрастных групп на основании данных официальной статистической информации, формируемой Бюро национальной статистики.



После вынесения решения комиссией о возмещении местным исполнительным органом принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, района и города областного значения.



Выплата осуществляется физическим и юридическим лицам в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения о выделении средств.



Уведомление о перечислении денежных средств направляется через мобильное приложение веб-портала "электронного правительства", либо информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа района, города областного значения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 мая.

Ранее мы рассказали, какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков.