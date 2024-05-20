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Законодательство РК

Что изменилось в правилах регистрации объекта кондоминиума

В Казахстане изменили правила регистрации объекта кондоминиума, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 10:40 Фото: akorda.kz
Министр юстиции приказом от 13 мая 2024 года внес изменения в Правила государственной регистрации объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Теперь для государственной регистрации объекта кондоминиума услугодателю представляется письменное заявление не менее чем от двух собственников квартир нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома или заявление местного исполнительного органа, либо заявление заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома.

Регистрация объекта кондоминиума заключается в подтверждение прав собственности на основании представленных документов путем внесения в информационную систему Единого государственного кадастра недвижимости соответствующих сведений, идентифицирующих земельный участок, первичные объекты, и необходимых для регистрации объекта кондоминиума характеристик вторичных объектов, а также сведений о виде права, форме общей собственности (иного вещного права) и автоматического определения размеров долей участников кондоминиума в общем имуществе.

Размер долей участников кондоминиума в общем имуществе определяется соотношением полезной площади квартиры и площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности (ином вещном праве), к сумме полезных площадей всех квартир и площадей всех нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в данном объекте кондоминиума.

Для получения государственной услуги заявление может быть подано не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома либо их уполномоченным представителем или заказчиком (застройщиком) многоквартирного жилого дома.

Как производится государственная регистрация кондоминиума

Обновлен перечень основных требований к оказанию государственной услуги по регистрации объекта кондоминиума.

Госуслуга оказывается через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" либо через веб-портал электронного правительства.

Срок регистрации:

  • через услугодателя: с момента сдачи пакета документов услугополучателем при обращении к услугодателю в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги);
  • на портале www.egov.kz: государственная услуга оказывается в течение одного рабочего дня с момента поступления в информационную систему регистрирующего органа подтверждения об оплате сбора за государственную регистрацию. Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю – 20 минут. Максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 20 минут.

Государственная услуга оказывается платно гражданам и юридическим лицам, ее стоимость составляет 2147,3 тенге без НДС. Оплата производится через портал посредством платежного шлюза электронного правительства.

Результатом оказания госуслуги является уведомление о государственной регистрации объекта кондоминиума.

Приказ вводится в действие с 28 мая 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане приняты новые Правила по управлению объектом кондоминиума.

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