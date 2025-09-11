#АЭС в Казахстане
Право

Регистрация объекта кондоминиума: внесены изменения

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 14:17 Фото: Zakon.kz
Приказом министра юстиции от 5 сентября 2025 года внесены изменения в Правила государственной регистрации объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для государственной регистрации объекта кондоминиума услугодателю представляется письменное заявление не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома, председателя объединения собственников имущества многоквартирного жилого дома или заявление местного исполнительного органа, или заявление заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома.

При этом государственной регистрации подлежит изменение состава общего имущества объекта кондоминиума или размера долей собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок в общем имуществе объекта кондоминиума в результате изменения полезной площади квартир и площадей нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома.

Кроме того, для регистрации объекта кондоминиума представляются следующие документы:

услугодателю:

  • удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также оригинал документа либо нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
  • правоустанавливающий и идентификационный документ на земельный участок, если до момента регистрации объекта кондоминиума право на земельный участок не было зарегистрировано;
  • документ, подтверждающий оплату за государственную регистрацию объекта кондоминиума.

на портал:

  • электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (решение местных исполнительных органов) с приложением сканированной копии идентификационного документа на земельный участок;
  • электронная копия документа, подтверждающая оплату за регистрацию объекта кондоминиума, за исключением оплаты, произведенной через платежный шлюз "электронного правительства". 

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: