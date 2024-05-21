За порчу чужого имущества, осквернение природы и общественных мест в РК ужесточат наказание

В Казахстане усиливают борьбу с вандализмом. Оставил надпись на стене или памятнике природы – плати штраф в 50 МРП. А могут и арестовать. Поправки внесут в УК и КоАП в одном пакете с новеллами по вопросам противодействия торговле людьми, рассказал Zakon.kz депутат Мажилиса Марат Башимов.

В ближайшую среду, 22 мая 2024 года, на пленарном заседании Мажилиса депутаты во втором чтении рассмотрят пакет законодательных новелл о противодействии торговли людьми. Ранее, 20 марта, законопроект "О противодействии торговле людьми в РК" и сопутствующие поправки уже приняли в первом чтении. Для издания Zakon.kz новые нормы прокомментировал депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы Марат Башимов.

Борьба с вандализмом

Но прежде, чем говорить о борьбе с таким древним злом, как рабство, надо сказать несколько слов об искоренении порока не менее застарелого. В сопутствующем законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми" есть поправки, касающиеся борьбы с… вандализмом. Не могли бы рассказать подробнее о появлении этих норм?

Напомню о поручении, которое дал глава государства на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года:

"Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье".

Депутаты отреагировали и внесли поправки, направленные на усиление уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждения чужого имущества, хулиганство. А также устанавливающие ответственность за совершение вандализма по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно.

Напомню, ответственность за уничтожение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, в Казахстане есть. Она предусмотрена статьей 203 УК (Умышленные уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность). В данных же поправках речь идет об усилении ответственности не по этой статье, а по другим, когда агрессия и хулиганство направлены не на государственную, а на частную собственность. Или если это вандализм по сути, но причиненный ущерб не столь значителен, поэтому не позволяет применить статью 203 УК. Вместо этого назначают административное взыскание по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" или по статье 434-2 "Загрязнение мест общего пользования".

Например, выбросил или оставил мусор в общественном месте, допустим, в парке. Сейчас штраф за это мизерный: 5 МРП. Депутаты предлагают увеличить до 20, да еще арест на 15 суток предусмотреть.

Кроме того, вносится поправка, целью которой являются разного размера штрафы за мелкое хулиганство в зависимости от того, повлекло оно материальный ущерб или нет. Поясним: нецензурная брань и осквернение общественных мест (подъездов многоквартирных домов, к примеру, или сидений в автобусе) – мелкое хулиганство. Но осквернение влечет материальный ущерб и поэтому за него депутаты предлагают взыскивать серьезней: штраф не в 20, как сейчас, а в 50 МРП, а то и арест до 20 суток.

Что касается умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, повлекшего значительный ущерб, то сейчас по статье 202 УК за это предусмотрена санкция в виде штрафа до 2 тыс. МРП. Хотя возможно даже и лишение свободы. Но депутаты предлагают усилить наказание не увеличением максимально возможного штрафа, а установлением минимального в 500 МРП (или 300 часов общественных работ). Чтобы у виновных не было возможности отделаться незначительной суммой.

От Палермского протокола к закону против рабства

Теперь к основной теме. Что закон "О противодействии торговле людьми в РК" меняет в борьбе государства и общества с таким древним социальным злом, как рабство?

"Рабство по-прежнему существует, хотя и незаконно. Подсчитано, что годовой оборот этого криминального бизнеса во всем мире составляет 270 млрд долларов. Что характерно, доходы работорговцев растут год от года. Несмотря на принимаемые меры". Марат Башимов

Современное рабство, правда, этим именем не называют. Говорят так: торговля людьми и эксплуатация. Программный международный документ, где дается классическая формулировка, что это такое и как с этим злом бороться, появился в 2000 году. Именно тогда была принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, подписанная на Сицилии, в городе Палермо. А одним из приложений, дополняющих конвенцию, являлся Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, называемый Палермским.

В 2008 году Палермский протокол был ратифицирован Казахстаном. Однако соответствующего полноценного закона в РК так и не приняли. Все, что есть – это статья 128 в Уголовном кодексе, устанавливающая санкцию за торговлю людьми. Но без сопутствующего инструментария (начиная с понятийного аппарата и заканчивая уполномоченными органами) бороться с этим явлением нереально.

И вот этот инструментарий, наконец, появится.

Проект закона "О противодействии торговле людьми в РК" разработан в целях реализации Указа президента РК "О дальнейших мерах в области прав человека" (от 9 июня 2021 года). В ходе разработки изучены международные конвенции, модельные законы СНГ, ООН, опыт национальный и зарубежных стран.

Кроме основного законопроекта в пакете есть два сопутствующих: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми" и "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми".

Как защитят жертв торговли людьми

Центральное понятие будущего закона – жертвы торговли людьми. Что это за статус и какая будет обеспечена защита и поддержка жертвам торговли людьми? Каковы конкретные механизмы, предусмотренные законом?

Начнем с того, что законопроект предусматривает введение нового понятийного аппарата. В нем, в частности, определены следующие понятия: "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение", "идентификация жертвы торговли людьми", "порядок перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи", "государственная политика в сфере противодействия торговле людьми", "субъекты противодействия торговле людьми", "реабилитация жертв торговли людьми" и другие.

Чуть подробнее. Итак, потенциальная жертва торговли людьми – физическое лицо, находящееся в уязвимом положении. В свою очередь, уязвимое положение – это состояние, в котором лицо стало или может стать объектом эксплуатации вследствие:

"Материальной, психологической или иной зависимости, несовершеннолетия или пожилого возраста, сиротства или безнадзорности несовершеннолетнего, беременности, инвалидности, психического и иного заболевания, злоупотребления наркотическими, алкогольными или психотропными веществами, безработицы, бездомности, а также неурегулированного правового статуса". Пп. 5) статьи 1 законопроекта

Так вот, такая потенциальная жертва может обратиться в уполномоченный орган за прохождением идентификации, либо те сами могут инициировать таковую. И если она прошла положительно, то потенциальная жертва будет признана реальной (пп. 1) и пп. 2) статьи 1 законопроекта):

"Жертва торговли людьми – физическое лицо, идентифицированное как жертва торговли людьми независимо от наличия факта досудебного расследования по данному поводу, а равно лицо, признанное в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК потерпевшим от преступлений, связанных с торговлей людьми".

И такой жертве будет обеспечена всесторонняя законодательная защита и поддержка. Какая именно? Это составляет содержание статьи 16 обсуждаемого законопроекта, а если говорить шире – то и всех его 22 статей, а также множества новелл в различные законы и кодексы.

Так, статьей 16 закона регламентировано, что лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми, имеет право:

обращаться за получением специальных социальных услуг ;

; в качестве лица, находящегося в трудной жизненной ситуации, обращаться за социальной помощью ;

; получать компенсацию из средств фонда компенсации;

из средств фонда компенсации; на осуществление трудовой деятельности без разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы и т. д. (всего 16 пунктов).

Или приведем такой пример. Кстати, этой нормы не было изначально в законопроекте, она предложена депутатами Мажилиса в процессе обсуждения.

В соответствии с международными стандартами, в том числе с Конвенцией Совета Европы о борьбе с торговлей людьми, жертвам предоставляется 30-дневный период на обдумывание для сотрудничества с правоохранительными органами. Это делается в связи с тем, что жертвам, которые подвергались эксплуатации и находились под психологическим и физическим давлением, необходимо время для восстановления, принятия осознанного решения и исключения морального травмирования.

И вот такой же 30-дневный срок в период реабилитации будет предоставляться иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертвы торговли людьми на территории РК.

Какие органы определены в качестве уполномоченных в сфере противодействия торговли людьми?



В статье 7 законопроекта обозначены два уполномоченных органа – МВД и уполномоченный орган в области социальной защиты населения. Депутатами предложено дополнить законопроект конкретными полномочиями Пограничной службы КНБ, органов прокуратуры, юстиции, уполномоченных органов по финансовому мониторингу, в сферах образования, здравоохранения, внешней политики, туристской деятельности, культуры и информации. В целях обеспечения должного межведомственного взаимодействия предлагается предусмотреть конкретные полномочия заинтересованных госорганов. Закрепление таких правовых основ положительно отразится на всех стадиях противодействия торговле людьми.

Виды эксплуатации: трудовое рабство, принуждение к проституции и попрошайничеству, торговля органами

За какие преступления, связанные с торговлей людьми, появляется и усиливается уголовная ответственность (вводятся новые статьи или их части в УК, новые квалифицирующие признаки и т. д.)?

Как уже говорилось, в законе учтен международный опыт. А как в том же Палермском протоколе определяется торговля людьми и эксплуатация?

"Торговля людьми" означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов". Статья 3 Палермского протокола

Как видим, в формулировке названы виды эксплуатации. Их как минимум три: трудовое рабство, сексуальное, то есть принуждение к проституции, а также использование органов – но перечень не исчерпывающий. Эти виды эксплуатации определены как цель торговли людьми. Но формулировка также указывает на способы получения контроля над человеком для торговли и последующей эксплуатации: от угрозы применения силы до обмана и похищения.

Так вот, в чем отличие от казахстанской практики? В Уголовном кодексе РК (пп. 1) статьи 3), где дается определение эксплуатации, также перечислены ее виды (по сравнению с Палермским протоколом добавлено принуждение к попрошайничеству), но никак не затронуты способы осуществления этих действий.

Поэтому-то затруднительно и применять часть 1 статьи 128 УК, устанавливающую санкцию за торговлю людьми и эксплуатацию. Ведь в том же трудовом рабстве не заключаются договоры. И "рабовладелец" просто избегает наказания, поскольку доказать эксплуатацию проблематично. Максимум, что можно инкриминировать "рабовладельцу", – нарушение трудового законодательства. Если же в состав преступления включить способ (например, обман и злоупотребление доверием), то задача для правоохранительных органов существенно упрощается.

Теперь же национальное законодательство приводится в соответствие с международным договором, который Казахстан ранее ратифицировал. В самой статье 128 УК (пункте 1, где приводится основной состав преступления) решили ничего не менять. Но расширили понятие "эксплуатация человека" в пп. 1) статьи 3 УК, добавив способы:

"Путем применения насилия или угрозы его применения или иных способов принуждения, обмана или злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, материальной или иной зависимости".

Помимо этого концептуального нововведения, есть и другие изменения и дополнения в УК:

на лиц, совершивших преступление, связанное с торговлей людьми, не распространяются положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением (статья 68 УК);

(статья 68 УК); статья 128 УК ("Торговля людьми") дополняется отягчающим признаком в отношении женщины, родившей в эксплуатации и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка (с целью установления уголовной ответственности за нарушение прав ребенка (на образование, здравоохранение и других, гарантированных Конституцией);

(с целью установления уголовной ответственности за нарушение прав ребенка (на образование, здравоохранение и других, гарантированных Конституцией); вводится новая статья 122-1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за получение услуги проституции, оказываемые заведомо несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 – до пяти лет, часть 2 – от трех до семи лет);

(часть 1 – до пяти лет, часть 2 – от трех до семи лет); предлагается ввести ответственность за пропаганду или рекламу проституции для вовлечения и сводничества в статью 134 УК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" и в статью 308 УК "Вовлечение в занятие проституцией".

Отдельных слов заслуживает еще одна новелла. Дело в том, что сейчас злоумышленниками создаются сайты, веб-страницы, группы и каналы в соцсетях с признаками вовлечения, побуждения, склонения или оказания содействия в предоставлении интимных услуг независимо от способов и форм их предоставления.

Так вот, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети интернет (статья 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", наказывается лишением свободы от трех до семи лет).

Профилактика торговли новорожденными

Меры административной ответственности не столь строги по сравнению с уголовным наказанием, но важны как профилактика. Какие вносятся новеллы в КоАП и другие законодательные акты по вопросам противодействия торговле людьми?

В Кодексе "О браке и семье" усиливается защита прав новорожденных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дополнение в статью 117). Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг. Законопроект по административным правонарушениям предусматривает поправку по введению ответственности за несообщение об оставлении новорожденного сотрудниками медицинских учреждений и организаций для детей-сирот (новая статья 135-1 в КоАП).

Насколько штраф в 10 МРП будет эффективным способом борьбы? Для работников в данной сфере это существенная сумма. Кроме того, новая административная ответственность за несообщение о таких фактах – профилактическая мера. В случае торговли новорожденными будет уголовная ответственность.