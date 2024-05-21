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Законодательство РК

В Казахстане расширят перечень заболеваний животных, при которых вводятся ограничения

Скотоводство, скот, пасущийся скот вдоль дороги, коровы, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 11:58 Фото: Zakon.kz
В МСХ подготовили приказ, которым вносятся изменения и дополнения в Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлена глава, которая определяет порядок проведения ветеринарных мероприятий по профилактике злокачественного отека и порядок проведения ветеринарных мероприятий по ликвидации злокачественного отека.

Для профилактики заболевания животных злокачественным отеком проводятся следующие мероприятия:

  • проведение работ по ограждению и содержанию скотомогильников (биотермических ям);
  • закрытие водоемов, колодцев для водопоя животных, зараженных или подозреваемых в заражении водоемов;
  • убой животных, реализация мяса и мясопродуктов от вынужденно убитых животных только с согласия ветеринарных специалистов;
  • очистка и дезинфекция неблагополучных дворов, помещений и мест содержания животных.

При этом средства активной профилактики злокачественного отека в плановом порядке не используют.

Меры профилактики при злокачественном отеке проводятся с соблюдением правил асептики при различных манипуляциях, связанных с операциями или возможностью повреждения кожи (кастрация, обрезание хвостов, ушей, снятие рогов, стрижка).

Для предупреждения злокачественного отека родовых путей необходимо производить антисептическую обработку рук и инструментов. 

Ветеринарные мероприятия по ликвидации злокачественного отека

При установлении злокачественного отека вводят ограничительные мероприятия.

Животных, восприимчивых к злокачественному отеку, в неблагополучном пункте подвергают клиническому осмотру и термометрии, изолируют животных, имеющих клинические признаки болезни (отеки с образованием газов, некроз пораженных тканей, интоксикация организма).

Навоз, подстилку и остатки корма, загрязненные выделениями больных животных, перед удалением увлажняют дезинфицирующим средством, а затем сжигают (по возможности на месте).

В стационарно неблагополучных зонах перед массовыми обработками поголовья, родами, связанными с возможностью травмирования, животным вводятся препараты, зарегистрированные в РК или государствах – членах Евразийского экономического союза.

По условиям ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте не допускается:

  • вывоз животных за пределы территории, где установлены ограничительные мероприятия;
  • ввоз животных в зону, где установлены ограничительные мероприятия и перегон животных через данную территорию;
  • продажа, обмен и внутрихозяйственная перегруппировка животных;
  • вывоз сена и других кормов, собранных на территории, где установлены ограничительные мероприятия;
  • общий водопой животных из прудов и других водоемов.

При этом убой на мясо больных и подозрительных по заболеванию животных и снятие с них шкур не допускаются.

Животных изолируют и подвергают лечению. Животных, переболевших злокачественным отеком, разрешают к убою на мясо после исчезновения клинических признаков болезни (отеки с образованием газов, некроз пораженных тканей, интоксикация организма), только после осмотра и с согласия ветеринарного специалиста.

Туши и шкуры больных животных утилизируют путем сжигания.

Молоко животных, больных злокачественным отеком, в пищу людям, в корм животным и на другие цели не используют. Такое молоко после кипячения в течение 30 минут уничтожают.

Помещения, в которых находились больные животные и предметы ухода, бывшие в соприкосновении с больными или павшими животными, очищают и дезинфицируют.

Неблагополучный пункт по злокачественному отеку объявляют благополучным и снимают ограничительные мероприятия через 14 календарных дней после последнего случая выздоровления или убоя больного животного, а также проведения заключительной дезинфекции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

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