В Казахстане утвердили правила для профилактики и борьбы со злокачественным отеком у животных

Приказом министра сельского хозяйства от 4 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, предусматривающей порядок проведения ветеринарных мероприятий по злокачественному отеку.

Так, для профилактики заболевания животных злокачественным отеком проводят следующие мероприятия:



проведение работ по ограждению и содержанию скотомогильников (биотермических ям) в соответствии с требованиями правил;

закрытие водоемов, колодцев для водопоя животных зараженных или подозреваемых в заражении;

очистка и дезинфекция неблагополучных дворов, помещений и мест содержания животных.

При этом средства активной профилактики злокачественного отека в плановом порядке не используются.

При проведении мероприятий на территории ветеринарно-санитарного благополучия с целью предупреждения возникновения злокачественного отека применяются препараты, зарегистрированные в Казахстане или государствах-членах Евразийского экономического союза.

Меры профилактики при злокачественном отеке проводятся с соблюдением мер асептики при манипуляциях, связанных с операциями или возможностью повреждения кожи (кастрация, обрезание хвостов, ушей, снятие рогов, стрижка).

Для предупреждения возникновения злокачественного отека родовых путей проводится антисептическая обработка рук и инструментов. При тяжелых родах и задержании последа больным животным применяют препараты, зарегистрированные в РК или государствах-членах Евразийского экономического союза, и дезинфицирующие вещества.

Также правила устанавливают порядок проведения ветеринарных мероприятий по ликвидации злокачественного отека. В этом случае вводят ограничительные мероприятия.

При проведении ограничительных мероприятий не допускается участие специалистов, имеющих повреждения кожных покровов.

Животных, восприимчивых к злокачественному отеку в неблагополучном пункте подвергают клиническому осмотру и термометрии, изолируют животных, имеющих клинические признаки болезни (отеки с образованием газов, некроз пораженных тканей, интоксикация организма).

Навоз, подстилку и остатки корма, загрязненные выделениями больных животных, перед удалением увлажняют дезинфицирующим средством, после чего сжигают.

В стационарно неблагополучных зонах перед массовыми обработками поголовья и родами, животным вводят препараты, зарегистрированные в РК или государствах-членах ЕАЭС.

По условиям ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте не допускается:

вывоз животных за пределы территории, где установлены ограничительные мероприятия;

ввоз животных в зону, где установлены ограничительные мероприятия и перегон животных через данную территорию;

продажа, обмен и внутрихозяйственная перегруппировка животных;

вывоз кормов, собранных на территории, где установлены ограничительные мероприятия;

общий водопой животных из водоемов;

выпас сельскохозяйственных животных на участках пастбищ, где паслись зараженные сельскохозяйственные животные в течение последних одного — трех дней до выявления клинических признаков заболевания.

Убой на мясо больных и подозреваемых в заболевании животных, и снятие с них шкур также не допускаются.

Больных злокачественным отеком животных изолируют и подвергают лечению. Туши и шкуры павших животных от злокачественного отека утилизируют путем сжигания.

Молоко от больных злокачественным отеком животных подлежит уничтожению после кипячения в течение 30 минут.

Помещения, в которых находились больные злокачественным отеком животные и предметы ухода, бывшие в соприкосновении с больными или павшими животными, очищают и дезинфицируют препаратами, зарегистрированными в РК или государствах-членах ЕАЭС.

Специальную одежду, обувь специалистов, участвовавших в ликвидации злокачественного отека, обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Неблагополучный пункт по злокачественному отеку объявляют благополучным и снимают ограничительные мероприятия через 14 календарных дней после последнего случая выздоровления, а также проведения заключительной дезинфекции.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Злокачественный отек – это остро протекающее, спорадическое, полимикробное инфекционное заболевание домашних животных, птиц и человека. Возникает оно обычно после значительного повреждения тканей, вызванного ранениями, операциями, прививками, взятием крови, укусами животных, а также после отелов.