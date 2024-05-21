Где в Казахстане можно обучиться медицинским специальностям: создан перечень

Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям", сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 63 вуза и колледжа, в том числе:

НАО "Медицинский университет Астана";

НАО "Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова";

НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";

НАО "Медицинский университет Караганды";

НАО "Медицинский университет Семей";

АО "Южно-Казахстанская медицинская академия"

НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет";

НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби";



Международный Казахско-Турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави;

АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней";

АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии";

РГППХ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии";

АО "Национальный научный медицинский центр";

АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова";

АО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";

АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии";

АО "Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова";

АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии";

РГППХ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан";



АО "Национальный научный центр нейрохирургии";



РГППХ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья";



НАО "Национальный центр детской реабилитации";



ТОО "Республиканский высший медицинский колледж";

ГКППХ "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны;

ГКППХ "Высший медицинский колледж" города Алматы;



Высший медицинский колледж "Авиценна";



НУО "Казахстанско-Российский высший медицинский колледж" и др.

Посмотреть весь список можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 4 июня.

Ранее мы рассказали, что Медицинский университет Караганды разделили на две организации.