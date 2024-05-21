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Где в Казахстане можно обучиться медицинским специальностям: создан перечень

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям", сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 63 вуза и колледжа, в том числе:

  • НАО "Медицинский университет Астана";
  • НАО "Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова";
  • НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
  • НАО "Медицинский университет Караганды";
  • НАО "Медицинский университет Семей";
  • АО "Южно-Казахстанская медицинская академия"
  • НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет";
  • НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби";
  • Международный Казахско-Турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави;
  • АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней";
  • АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии";
  • РГППХ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии";
  • АО "Национальный научный медицинский центр";
  • АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова";
  • АО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";
  • АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии";
  • АО "Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова";
  • АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии";
  • РГППХ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан";
  • АО "Национальный научный центр нейрохирургии";
  • РГППХ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья";
  • НАО "Национальный центр детской реабилитации";
  • ТОО "Республиканский высший медицинский колледж";
  • ГКППХ "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны;
  • ГКППХ "Высший медицинский колледж" города Алматы;
  • Высший медицинский колледж "Авиценна";
  • НУО "Казахстанско-Российский высший медицинский колледж" и др.

Посмотреть весь список можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 4 июня.

Ранее мы рассказали, что Медицинский университет Караганды разделили на две организации.

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