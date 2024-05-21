Где в Казахстане можно обучиться медицинским специальностям: создан перечень
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении перечня организаций дополнительного образования по медицинским специальностям", сообщает Zakon.kz.
В перечень включены 63 вуза и колледжа, в том числе:
- НАО "Медицинский университет Астана";
- НАО "Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова";
- НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
- НАО "Медицинский университет Караганды";
- НАО "Медицинский университет Семей";
- АО "Южно-Казахстанская медицинская академия"
- НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет";
- НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби";
- Международный Казахско-Турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави;
- АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней";
- АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии";
- РГППХ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии";
- АО "Национальный научный медицинский центр";
- АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова";
- АО "Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней";
- АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии";
- АО "Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова";
- АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии";
- РГППХ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан";
- АО "Национальный научный центр нейрохирургии";
- РГППХ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья";
- НАО "Национальный центр детской реабилитации";
- ТОО "Республиканский высший медицинский колледж";
- ГКППХ "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны;
- ГКППХ "Высший медицинский колледж" города Алматы;
- Высший медицинский колледж "Авиценна";
- НУО "Казахстанско-Российский высший медицинский колледж" и др.
Посмотреть весь список можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 4 июня.
Ранее мы рассказали, что Медицинский университет Караганды разделили на две организации.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript