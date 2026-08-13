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Право

Единый перечень специальностей интернатуры разрабатывает Минздрав

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 08:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа "Об утверждении перечня медицинских специальностей интернатуры", сообщает Zakon.kz.

Документ станет важным шагом в модернизации медицинского образования и позволит выстроить единую последовательную систему подготовки будущих врачей, ориентированную на получение практических навыков и высокое качество медицинской помощи, пояснили в ведомстве.

Новая модель предусматривает поэтапное обучение: после освоения программы бакалавриата выпускники будут проходить интернатуру, где смогут закрепить знания в реальных клинических условиях под руководством опытных специалистов.

Утверждение перечня специальностей интернатуры обеспечит единые подходы к практической подготовке молодых врачей и преемственность между этапами медицинского образования.

Реализация проекта позволит приблизить систему подготовки медицинских кадров Казахстана к лучшим международным стандартам, повысить качество обучения будущих специалистов и создать дополнительные условия для подготовки квалифицированных врачей, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности и оказанию современной медицинской помощи населению, сообщили в Министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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