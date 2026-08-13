Единый перечень специальностей интернатуры разрабатывает Минздрав

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа "Об утверждении перечня медицинских специальностей интернатуры", сообщает Zakon.kz.

Документ станет важным шагом в модернизации медицинского образования и позволит выстроить единую последовательную систему подготовки будущих врачей, ориентированную на получение практических навыков и высокое качество медицинской помощи, пояснили в ведомстве.

Новая модель предусматривает поэтапное обучение: после освоения программы бакалавриата выпускники будут проходить интернатуру, где смогут закрепить знания в реальных клинических условиях под руководством опытных специалистов.

Утверждение перечня специальностей интернатуры обеспечит единые подходы к практической подготовке молодых врачей и преемственность между этапами медицинского образования.

Реализация проекта позволит приблизить систему подготовки медицинских кадров Казахстана к лучшим международным стандартам, повысить качество обучения будущих специалистов и создать дополнительные условия для подготовки квалифицированных врачей, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности и оказанию современной медицинской помощи населению, сообщили в Министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 августа.