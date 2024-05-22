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Ведущим казахстанским ученым будут предоставлять творческий отпуск

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 09:34 Фото: pixabay
Министерство науки и высшего образования подготовило дополнения в Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен пункт о предоставлении творческого отпуска ведущим ученым, работающим в ОВПО.

"Порядок и условия предоставления творческого отпуска, а также отработки или возмещения расходов определяются внутренними документами ОВПО", – говорится в документе. 

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане создан перечень медицинских вузов и колледжей, где можно обучиться медицинским специальностям.

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