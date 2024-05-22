Ведущим казахстанским ученым будут предоставлять творческий отпуск

Министерство науки и высшего образования подготовило дополнения в Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлен пункт о предоставлении творческого отпуска ведущим ученым, работающим в ОВПО.

"Порядок и условия предоставления творческого отпуска, а также отработки или возмещения расходов определяются внутренними документами ОВПО", – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 июня.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане создан перечень медицинских вузов и колледжей, где можно обучиться медицинским специальностям.