Сроки хранения некоторых документов в организациях изменят с 1 июня 2024 года

Министр культуры и информации приказом от 15 мая 2024 года внесла изменения в Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с документом приказы и распоряжения руководителя организации следует хранить:

по основной (производственной) деятельности – постоянно в бумажном и электронном виде;

в бумажном и электронном виде; по личному составу (о приеме (назначении, зачислении на учебу), увольнении (отчислении), перемещении – 75 лет на бумажном носителе и идентичные им электронные документы;

на бумажном носителе и идентичные им электронные документы; по личному составу (о командировках, отпусках, поощрении, повышении квалификации, наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях) – 5 лет в виде электронных документов.

Таким образом, теперь сроки хранения документов о наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях сократили с 75 до 5 лет.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2024 года.