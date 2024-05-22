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Законодательство РК

Сроки хранения некоторых документов в организациях изменят с 1 июня 2024 года

Сроки хранения некоторых документов в организациях изменятс 1 июня 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:27 Фото: freepik
Министр культуры и информации приказом от 15 мая 2024 года внесла изменения в Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с документом приказы и распоряжения руководителя организации следует хранить:

  • по основной (производственной) деятельности – постоянно в бумажном и электронном виде;
  • по личному составу (о приеме (назначении, зачислении на учебу), увольнении (отчислении), перемещении – 75 лет на бумажном носителе и идентичные им электронные документы;
  • по личному составу (о командировках, отпусках, поощрении, повышении квалификации, наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях) – 5 лет в виде электронных документов.

Таким образом, теперь сроки хранения документов о наложении и снятии дисциплинарных взысканий, аттестации, получении образования, присвоении званий (чинов), изменении фамилий (отчеств), награждении, оплате труда, премировании, выплатах, пособиях сократили с 75 до 5 лет.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2024 года.

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