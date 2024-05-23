Не выселять должников по кредитам из единственного жилья предлагает спикер Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев 23 мая в ходе обсуждения закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков предложил уточнить норму касательно выселения граждан из единственного жилья, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что в целях усиления защиты прав граждан в рамках исполнительного производства закон предусматривает поправки по введению запрета на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью. Однако, по его словам, эта норма нуждается в уточнении.

"Если, допустим, отопительный сезон завершен, можно выселить из единственного жилья людей? Этот вопрос нужно как-то более концептуально посмотреть. Есть разные социальные, жизненные ситуации. Поэтому, если есть решение о невыселении, тогда, может, банки могут быть против? Это может привести к разным ситуациям. Мне кажется, что для решения этого вопроса нужно смотреть его дополнительно. Если это его единственное жилье, может быть, не нужно рассматривать как единственный залог на имущество или, может быть, другие формы предусмотреть. Очень много таких граждан. Мы должны заранее предусмотреть все эти меры. Необходимо внести соответствующие поправки в законы", – сказал спикер.

Предлагают сенаторы включить и норму касательно специального оборудования или авто, если они являются единственным источником дохода.

Кроме того, в Казахстане планируют не выдавать кредиты без биометрии.