В Казахстане хотят запретить выдавать кредиты без одобрения супругов

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта одобрили во втором чтении проект закона, которым предлагается запретить предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Берик Бейсенгалиев сообщил, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков" инициирован депутатами Парламента.

"Основными целями законопроекта является снижение рисков закредитованности граждан и принятие мер по урегулированию их проблемной задолженности, а также защита прав потребителей финансовых услуг. В этих целях вводится запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней, а также на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на действующие потребительские кредиты. Для защиты прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности вводится ограничение на переуступку прав требований физических лиц коллекторским агентствам до 24 месяцев с момента возникновения просрочки и с обязательным проведением не менее одной процедуры урегулирования задолженности", – сообщил он.

Также для защиты прав заемщиков, по которым займы ранее переданы в коллекторские агентства, вводится прямая обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физических лиц.

"Вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми, а также семей, в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй групп. Кроме того, законопроектом увеличивается сумма денег, сохраняемая на банковском счете заемщика, в процессе взыскания задолженности по кредитам, с одного до двукратного размера прожиточного минимума. Также законопроектом предусмотрено сокращение сроков проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев", – добавил депутат.

Депутаты также предлагают установить запрет на предоставление банковских займов и микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента, а также запрет микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам взаимодействовать с аффилированными частными судебными исполнителями и нотариусами.

Документом также упрощается процедура банкротства физических лиц, включая расширение перечня кредиторов в процедурах банкротства физических лиц, в том числе находящихся на стадии ликвидации и не имеющих лицензии (разрешения) уполномоченного органа на предоставление финансовых услуг.

"В ходе работы над законопроектом депутатами после первого чтения дополнительно внесен ряд норм. В том числе запрет банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги, при этом порядок получения которого и минимальный размер банковского займа, по которому необходимо согласие, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа", – резюмировал Берик Бейсенгалиев.

5 марта 2024 года сообщалось, что в Казахстане поменяют нормы кредитования банками и МФО. В рамках этого же проекта закона предлагается ограничить потребительские кредиты 5 миллионами для банков и двумя миллионами тенге – для МФО.