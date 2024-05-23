В Казахстане запустят пилотный проект по проведению конкурса на предоставление сельхозземель в аренду

Разработан пилотный проект по организации и проведению конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в электронном виде на веб-портале реестра госимущества.

Пилотный проект по организации и проведению конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества планируется запустить в Сарканском районе области Жетысу с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

Также разработан Алгоритм реализации пилотного проекта.

Так, говорится, что предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование на праве временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, осуществляется на основе конкурса в электронном виде.

Для организации конкурса продавец на веб-портале размещает объявление о проведении конкурса не менее чем за 45 календарных дней до проведения конкурса.

Объявление о проведении конкурса содержит следующие сведения:

дату и время проведения конкурса, а также срок подачи заявок;

характеристику земельного участка (местоположение, площадь, состав угодий, качественную характеристику почв, балл бонитета, водообеспеченность, сельскохозяйственную специализацию региона);

перечень представляемых участником документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.

Участник конкурса подает заявку на веб-портале, подписанную ЭЦП.

Регистрация заявок участников конкурса производится со дня размещения объявления и заканчивается за пять минут до начала конкурса.

Участнику, заявка которого зарегистрирована и принята, веб-портал присваивает конкурсный номер и баллы, которые начисляются по следующим критериям.

На пашню:

при наличии зарегистрированной в установленном порядке самоходной сельскохозяйственной техники, находящейся в собственности (за последние 12 месяцев на момент подачи заявки):

от 25 до 100 л. с. – 3 балла;

от 100 до 1000 л. с. – 5 баллов;

от 1000 до 5000 л. с. – 7 баллов;

свыше 5000 л. с. – 10 баллов.

За регистрацию по месту жительства в сельской местности (не менее пяти лет на момент подачи заявки):

в районе или городах областного значения – 5 баллов;

в сельском округе – 10 баллов.

сельскохозяйственным кооперативам – 5 баллов;

за наличие сотрудников (в случае наличия пенсионных и налоговых отчислений за последние три месяца у каждого сотрудника на момент подачи заявки):

до пяти сотрудников – 1 балл;

от пяти и более сотрудников – 2 балла.

для начинающих предпринимателей (физических лиц) – 10 баллов;

за нахождение в реестре социального предпринимательства – 1 балл.

На пастбищные и сенокосные угодья:

за наличие скота (по данным ИСЖ в среднем течение последних 12 месяцев на момент подачи заявки) в количестве:

от 10 до 50 условных голов – 3 балла;

от 50 до 100 условных голов – 5 баллов;

от 100 до 500 условных голов – 7 баллов;

более 500 условных голов – 10 баллов.

при наличии зарегистрированной в установленном порядке самоходной сельскохозяйственной техники, находящейся в собственности (за последние 12 месяцев на момент подачи заявки):

от 25 до 50 л. с. – 3 балла;

от 50 до 100 л. с. – 4 балла;

свыше 100 л. с. – 5 баллов.

За регистрацию по месту жительству в сельской местности (не менее пяти лет на момент подачи заявки):

в районе или городах областного значения – 5 баллов;

в сельском округе – 10 баллов;

сельскохозяйственным кооперативам – 5 баллов;

за наличие сотрудников (в случае наличия пенсионных и налоговых отчислений за последние три месяца у каждого сотрудника на момент подачи заявки):

от 3 до 10 сотрудников – 3 балла;

от 10 до 20 сотрудников – 4 балла;

от 20 и более сотрудников – 5 баллов.

для начинающих предпринимателей (физических лиц) – 10 баллов;

за нахождение в реестре социального предпринимательства – 3 балла.

Вскрытие заявок производится веб-порталом автоматически по наступлению даты и времени конкурса, указанных в объявлении о проведении конкурса.

Участник, набравший наиболее высокий балл, признается победителем.

При равенстве баллов двух или более участников победителем конкурса признается участник, первый подавший заявку на участие в конкурсе на веб-портале.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.

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