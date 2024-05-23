В Казахстане изменились условия проведения конкурса на предоставление сельхозземель в аренду

Приказом МСХ от 15 мая 2024 года внесены изменения в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснулись условий проведения конкурса.

Так, говорится, что конкурсное предложение должно содержать:

бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства РК, включая Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и Правила рационального использования пастбищ, выполнение индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Указывается, что обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

Участнику присваивается конкурсный номер и баллы.

При этом баллы присваиваются по следующим критериям обязательств:



о прогнозном объеме вкладываемых инвестиций на 1 гектар, тысяч тенге:

на неорошаемую пашню:

до 50 – 1 балл;

от 50 до 70 – 5 баллов;

от 70 до 90 – 10 баллов;

от 90 до 110 – 15 баллов;

свыше 110 – 20 баллов;

на орошаемую пашню (поливные земли):

до 200 – 1 балл;

от 200 до 300 – 5 баллов;

от 300 до 400 – 10 баллов;

от 400 до 500 – 15 баллов;

свыше 500 – 20 баллов;

на пастбищные и сенокосные угодья:

до 5 – 1 балл;

от 5 до 10 – 5 баллов;

от 10 до 20 – 10 баллов;

от 20 до 30 – 15 баллов;

свыше 30 – 20 баллов.

При этом проживающим в данном районе, городе, селе, поселке не менее пяти лет предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 10 баллов к их конкурсным предложениям.

Сельскохозяйственным кооперативам предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 5 баллов к их конкурсным предложениям.

Приказ вводится в действие со 2 июня 2024 года.

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