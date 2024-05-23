В Казахстане изменились условия проведения конкурса на предоставление сельхозземель в аренду
Изменения коснулись условий проведения конкурса.
Так, говорится, что конкурсное предложение должно содержать:
- бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);
- обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;
- обязательства по исполнению требований земельного законодательства РК, включая Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и Правила рационального использования пастбищ, выполнение индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.
Указывается, что обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.
Участнику присваивается конкурсный номер и баллы.
При этом баллы присваиваются по следующим критериям обязательств:
о прогнозном объеме вкладываемых инвестиций на 1 гектар, тысяч тенге:
на неорошаемую пашню:
- до 50 – 1 балл;
- от 50 до 70 – 5 баллов;
- от 70 до 90 – 10 баллов;
- от 90 до 110 – 15 баллов;
- свыше 110 – 20 баллов;
на орошаемую пашню (поливные земли):
- до 200 – 1 балл;
- от 200 до 300 – 5 баллов;
- от 300 до 400 – 10 баллов;
- от 400 до 500 – 15 баллов;
- свыше 500 – 20 баллов;
на пастбищные и сенокосные угодья:
- до 5 – 1 балл;
- от 5 до 10 – 5 баллов;
- от 10 до 20 – 10 баллов;
- от 20 до 30 – 15 баллов;
- свыше 30 – 20 баллов.
При этом проживающим в данном районе, городе, селе, поселке не менее пяти лет предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 10 баллов к их конкурсным предложениям.
Сельскохозяйственным кооперативам предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных 5 баллов к их конкурсным предложениям.
Приказ вводится в действие со 2 июня 2024 года.
Ранее мы рассказали об изменениях в использовании земель сельхозназначения.