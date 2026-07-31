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Право

В Казахстане изменят механизм распределения сельскохозяйственных земель

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 10:07 Фото: akorda.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают регламентацию порядка и механизмов организации электронных конкурсов по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского, фермерского хозяйства и сельскохозяйственного производства в цифровом формате.

Целью проекта является оптимизация процедур предоставления земель сельскохозяйственного назначения путем перевода механизма их предоставления в цифровой формат на основе электронных конкурсов.

Кроме того, проект направлен на создание справедливого и предсказуемого механизма распределения сельскохозяйственных земель, а также на снижение нагрузки на местные исполнительные органы.

В МСХ отмечают, что внедрение новых инструментов позволит укрепить доверие граждан к институтам государственной власти за счет транспарентности и цифровой отчетности.

Сроки ожидаемых результатов – 2027 год и последующие годы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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