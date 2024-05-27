В Казахстане поменялся оператор системы техосмотра автотранспорта

Министр транспорта приказом от 22 апреля 2024 года определил оператора единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.

"Определить акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним", – говорится в документе.

АО "Национальные информационные технологии" предписано продолжить техническое сопровождение указанной системы до передачи ее на баланс АО "Национальная компания "КазАвтоЖол".

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" – принять меры, вытекающие из приказа.

Вместе с тем отменен приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 9 июня 2023 года №421 "Об определении оператора".

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что за формальный техосмотр в Казахстане ожидается увеличение штрафа – с 30 до 100 МРП.