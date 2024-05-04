За формальный техосмотр в Казахстане ожидается увеличение штрафа

Увеличить штраф с 30 до 100 МРП за формальный технический осмотр планируют в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта РК отмечает, что последствия формального проведения или непроведения технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению. Это влечет за собой рост уровня дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. По мнению специалистов, в таких условиях штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям и быть способными предотвратить дальнейшее их совершение.

"За правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет", – говорится в сообщении.

Также в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление требований к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, в том числе в силу несоответствия операторов базовым условиям для качественного проведения техосмотра. В этом случае усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.

Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в два раза. На сегодняшний день на рынке страны данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.

На днях стало известно, что Минтранспорта и "КазАвтоЖол" запускают широкомасштабный проект "Народный контроль" по контролю качества автомобильных дорог.