Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

За формальный техосмотр в Казахстане ожидается увеличение штрафа

Техосмотр, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 08:36 Фото: Zakon.kz
Увеличить штраф с 30 до 100 МРП за формальный технический осмотр планируют в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта РК отмечает, что последствия формального проведения или непроведения технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению. Это влечет за собой рост уровня дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. По мнению специалистов, в таких условиях штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям и быть способными предотвратить дальнейшее их совершение.

"За правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет", – говорится в сообщении.

Также в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление требований к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, в том числе в силу несоответствия операторов базовым условиям для качественного проведения техосмотра. В этом случае усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.

Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в два раза. На сегодняшний день на рынке страны данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.

На днях стало известно, что Минтранспорта и "КазАвтоЖол" запускают широкомасштабный проект "Народный контроль" по контролю качества автомобильных дорог.

Читайте также

Кульсары
В городе Кульсары удалось осушить 2723 жилых двора
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Конго-крымская лихорадка
Мужчина умер от конго-крымской геморрагической лихорадки в Кызылординской области
Алия Абди
Транспорт Законодательство Министерство транспорта РК 2024 год Автодороги Штрафы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: