Правила проведения техосмотра изменили в Казахстане

Министр транспорта приказом от 14 августа 2026 года внес поправки в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнены понятия:

оператор единой цифровой системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним (Оператор ЕИС) – акционерное общество, определенное уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций и осуществляющее ведение, развитие, интеграцию и сопровождение единой цифровой системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним; сервис цифровых документов – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры "цифрового правительства", закрепленный за оператором и предназначенный для создания, хранения и использования электронных документов в целях реализации государственных функций и вытекающих из них государственных услуг, а также при взаимодействии с физическими и юридическими лицами, получении и оказании услуг в электронной форме.

Оператор ЕИС предоставляет оператору технического осмотра услуги единой цифровой системы обязательного технического осмотра, на основании договора на оказание услуг единой цифровой системы обязательного технического осмотра.

Для получения услуги единой цифровой системы оператор технического осмотра предоставляет Оператору ЕИС:

заявление;

достоверные данные, удостоверяющие личность;

наименование центра технического осмотра, адрес фактического местонахождения, юридический адрес оператора технического осмотра;

свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя и/или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, предоставленные через портал цифрового правительства "E-gov";

справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, (либо копию договора аренды недвижимого имущества);

информацию о соответствии территории и помещения требованиям государственного стандарта СТ РК 1811-2018 "Автомототранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля";

копию договора специализированного программного обеспечения (на каждую линию центра технического осмотра);

копию разрешения на деятельность оператора технического осмотра;

копии паспортов и сертификатов на роликовый тормозной стенд, люфтомер, газоанализатор и дымомер, электронный прибор проверки света фар, тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески;

информацию с указанием мобильная/стационарная, для легковых, грузовых автомобилей или универсальная станция технического осмотра;

информацию с указанием ID идентификаторов каждого оборудования, указанных в паспорте (тормозной стенд, параметры света фар, измеритель люфта, дымомер, газоанализатор, IP камера).

При открытии двух и более центров технического осмотра заявление Оператору ЕИС на получение услуг единой цифровой системы обязательного технического осмотра подается на каждую линию центра технического осмотра.

Оператор ЕИС при полноте представленных документов заключает договор с оператором технического осмотра на оказание услуг единой цифровой системы обязательного технического осмотра.

Также установлено, что оператор ЕИС не может оказывать услуги единой цифровой системы обязательного технического осмотра при выявлении факта проведения технического осмотра транспортного средства с нарушениями, в том числе при выявлении признаков проведения фиктивного техосмотра.

Оператор технического осмотра:

соблюдает в процессе выполнения работ по проведению обязательного технического осмотра требования;

обеспечивает соответствие производственного помещения и территории центров техосмотра согласно требованиям госстандарта СТ РК 1811-2018 "Автомототранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля";

предоставляет органу транспортного контроля сведения о стоимости и сроках проведения обязательного техосмотра;

при помощи специализированного программного обеспечения представляет полные и достоверные сведения в единую цифровую систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним по результатам проведения обязательного техосмотра в режиме реального времени;

незамедлительно информирует органы внутренних дел в письменном виде о фактах замены номерных агрегатов (шасси, кузов), не соответствующих данным свидетельства о госрегистрации транспортного средства, представления к техосмотру транспортных средств без номерных знаков либо со знаками, не соответствующими указанным в свидетельстве о госрегистрации автомобиля, а также с внесенными изменениями в его конструкцию.

Время необходимое для проведения обязательного техосмотра устанавливается согласно типу и классификации транспортного средства:

категории типа O-1, L-1-7 – в течение 15 минут,

категории М-1 – в течение 20 минут,

категории М-2, М-3, N-1, N-2, N-3, О-2, О-3, О-4 – в течение 30 минут.

Оператор ЕИС в единой цифровой системе обязательного техосмотра механических транспортных средств и прицепов к ним отслеживает количество поступающих данных о результатах техосмотра транспортных средств в зависимости от типа и классификации транспортного средства.

Помимо этого, оператор ЕИС обеспечивает интеграцию единой цифровой системы обязательного техосмотра с цифровой системой технического регулирования, содержащей сведения о выданных сертификатах о поверке средств измерений, используемых для проведения обязательного техосмотра.

Оператор ЕИС обеспечивает поступление в единую цифровую систему данных о проведенном техосмотре от стационарных и мобильных линии на электронной карте, позволяющих определять фактическое время и место проведение обязательного техосмотра.

Кроме того, оператор технического осмотра устанавливает систему навигации для обеспечения передачи сведений с местоположения, как на мобильных, так и на стационарных линиях.

Оператор ЕИС предоставляет оператору техосмотра услуги единой цифровой системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним на основании договора.

Заполнение диагностической карты проводится оператором техосмотра в электронном виде в специализированном программном обеспечении, осуществляющем информационное взаимодействие с единой цифровой системой обязательного технического осмотра.

Стационарные и мобильные линии технического осмотра оснащаются программно-аппаратным комплексом со специализированным программным обеспечением, осуществляющим информационное взаимодействие с единой цифровой системой обязательного технического осмотра для формирования, хранения и автоматической передачи информации и сведений о результатах проведения обязательного технического осмотра.

При формировании, хранении и автоматической передаче информации и сведений о результатах проведения обязательного техосмотра программно-аппаратным комплексом со специализированным программным обеспечением учитываются Единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

По результатам проведения обязательного техосмотра через специализированное программное обеспечение в единую цифровую систему передается информация о владельце транспортного средства, транспортном средстве, результатах проведения обязательного технического осмотра, выданных диагностических карт.

При утере или порче диагностической карты, в которой указан срок прохождения следующего обязательного техосмотра, автовладелец обращается к оператору техосмотра, ранее выдавшему утерянную или испорченную диагностическую карту, с заявлением о выдаче дубликата.

Оператор техосмотра в течение 15 минут выдает диагностическую карту взамен утерянной или испорченной без проведения обязательного техосмотра.

Диагностическая карта взамен утерянной или испорченной диагностической карты выдается на срок действия утерянной или испорченной диагностической карты.

В случаях изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака Оператор ЕИС производит внесение соответствующих изменений в единую цифровую систему обязательного технического осмотра.

Оператор техосмотра информацию о результатах его проведения передает в единую цифровую систему обязательного технического осмотра со следующей периодичностью:

для стационарной линии технического осмотра – ежедневно в режиме реального времени;

для мобильной линии технического осмотра – один раз в два календарных дня.

Также изменился Порядок функционирования единой цифровой системы обязательного технического осмотра.

Для обеспечения достоверности сведений единой цифровой системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним Оператор ЕИС, совместно с представителями отраслевых Ассоциаций и Общественных Объединений, один раз в полугодие проводит мониторинг работы всех специализированных программных обеспечений на соответствие установленным требованиям.

Отсутствие программных закладок, обеспечивающих использование специализированного программного обеспечения способом, запрещенным установленными требованиями, в том числе позволяющих включить ручной ввод данных, а также готовность исходного кода к непосредственной компиляции и сборке.

Оператор ЕИС по результатам мониторинга оформляет заключение о соответствии и/или несоответствии специализированного программного обеспечения установленным требованиям.

В целях обеспечения достоверности сведений единой цифровой системы обязательного техосмотра Оператору ЕИС не допускается принимать сведения от специализированного программного обеспечения, не соответствующие установленным требованиям и от модулей, контроллеров, датчиков, искажающих данные, передаваемые с контрольно-диагностических оборудований.

Оператор ЕИС в единой цифровой системе обязательного технического осмотра обеспечивает работу функционала:

автоматический отказ в формировании и выдаче диагностической карты при отсутствии легитимности сведений о транспортном средстве;

автоматическое распознавание факта выдачи фиктивной диагностической карты технического осмотра.

Оператором ЕИС не допускается оказание услуг единой цифровой системы обязательного технического осмотра оператору технического осмотра при выявлении факта проведения технического осмотра транспортного средства с нарушением требований, выраженных в:

непредставлении сведений в единую цифровую систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

неуведомлении либо несвоевременном уведомлении в течение 10 рабочих дней со дня изменения места нахождения центра техосмотра;

отсутствии на информационном стенде в помещении для приема документов владельцев транспортных средств графика проведения обязательного техосмотра в регионе деятельности;

составлении и выдаче диагностической карты техосмотра, не соответствующей утвержденной уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций форме.

При устранении выявленных нарушений требований оператор техосмотра предоставляет оператору ЕИС информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

После подтверждения оператором ЕИС устранения выявленных нарушений оператору технического осмотра оказываются услуги единой цифровой системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Оператор ЕИС для проведения не менее двух раз в неделю объективного мониторинга поступающих данных в единую цифровую систему обязательного технического осмотра о результатах проведения технического осмотра транспортных средств создает рабочую группу из числа отраслевых ассоциации и организации в области транспорта, а также с представителями правоохранительных органов (по согласованию).

Оператор ЕИС генерирует для данной версии специализированного программного обеспечения идентификационный ключ для подключения к единой цифровой системе обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

При выявлении несоответствия специализированного программного обеспечения установленным требованиям Оператор ЕИС исключает возможности передачи данных от данного специализированного программного обеспечения, в единую цифровую систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Помимо этого, поправки внесены в Правила осуществления разрешительных процедур и правила осуществления деятельности операторов технического осмотра.

Приказ вводится в действие с 19 октября.