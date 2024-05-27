В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Фото: gov4c.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнение в постановление правительства РК от 18 февраля 2017 года "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения добавляется новая функция:
- разработка и утверждение правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели новые основания для отказа в приеме в гражданство. Речь идет о Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы", которым в Закон "О гражданстве" вводятся и уточняются основания для отказа в приеме в гражданство. Документ предусматривает проверку знания казахского языка претендентом.
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