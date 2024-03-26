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Законодательство РК

Новые комитеты появятся при Минтруда

Новые комитеты появятся при Минтруда, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 16:27 Фото: primerminister.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления правительства "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК", – говорится в документе. 

Кроме того, переименованы:

  • Комитет труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – в Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК;
  • государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК.  

Так, региональные департаменты Комитета труда и социальной защиты будут названы департаментами Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.

В результате министерство имеет следующие ведомства:


1) Комитет по миграции;

2) Комитет государственной инспекции труда;

3) Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.

Как поясняется, изменения связаны с передачей государственной инспекции труда с ведения местных исполнительных органов в ведение Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят штатную численность Комитета по возврату активов.

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