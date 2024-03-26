Новые комитеты появятся при Минтруда
"Образовать Комитет государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК", – говорится в документе.
Кроме того, переименованы:
- Комитет труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – в Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК;
- государственные учреждения – территориальные подразделения Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Так, региональные департаменты Комитета труда и социальной защиты будут названы департаментами Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.
В результате министерство имеет следующие ведомства:
1) Комитет по миграции;
2) Комитет государственной инспекции труда;
3) Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения.
Как поясняется, изменения связаны с передачей государственной инспекции труда с ведения местных исполнительных органов в ведение Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 апреля.
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