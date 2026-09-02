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Право

Госуслуги для лиц с инвалидностью переведут в цифровой формат

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 09:50 Фото: freepik
Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило изменения и дополнения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

Цель документа – совершенствование порядка оказания государственных услуг путем внедрения цифровых механизмов приема заявлений, исключения необоснованных отказов в их приеме по формальным основаниям и обеспечения возможности устранения заявителями выявленных недостатков без необходимости повторной подачи заявления.

Как ожидается, принятие поправок позволит:

  • повысить эффективность процесса приема и рассмотрения заявлений;
  • снизить количество отказов в приеме заявлений по формальным основаниям;
  • сократить административные барьеры и повторные обращения услугополучателей;
  • обеспечить непрерывность предоставления государственной услуги посредством механизмов приостановления и последующего возобновления ее оказания после устранения выявленных недостатков;
  • повысить качество и доступность государственных услуг за счет применения цифровых инструментов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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