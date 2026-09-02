Госуслуги для лиц с инвалидностью переведут в цифровой формат

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило изменения и дополнения в некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

Цель документа – совершенствование порядка оказания государственных услуг путем внедрения цифровых механизмов приема заявлений, исключения необоснованных отказов в их приеме по формальным основаниям и обеспечения возможности устранения заявителями выявленных недостатков без необходимости повторной подачи заявления.

Как ожидается, принятие поправок позволит:

повысить эффективность процесса приема и рассмотрения заявлений;

снизить количество отказов в приеме заявлений по формальным основаниям;

сократить административные барьеры и повторные обращения услугополучателей;

обеспечить непрерывность предоставления государственной услуги посредством механизмов приостановления и последующего возобновления ее оказания после устранения выявленных недостатков;

повысить качество и доступность государственных услуг за счет применения цифровых инструментов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.