Пострадавшие во время чрезвычайных ситуаций казахстанцы смогут поступить в вузы по квоте

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень лиц, поступающих в казахстанские вузы по квоте, расширят, в него добавят:

граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву, – 1%;

граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, глобального или регионального масштабов, – 20%.

Сейчас в него входят:

лица с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью – 1;

ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5%;

граждане из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;

лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, – 4%;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, – 1%;

граждане РК из числа сельской молодежи, переселяющиеся в регионы, определенные правительством РК, – 5%;

дети из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;

дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;

дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.

Как отметили в министерстве, цель поправок – добавление новых квот приема при поступлении в высшие учебные заведения для отслуживших срочную воинскую службу и пострадавших во время чрезвычайных ситуаций.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.