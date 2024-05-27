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Законодательство РК

Пострадавшие во время чрезвычайных ситуаций казахстанцы смогут поступить в вузы по квоте

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:17 Фото: freepik
Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень лиц, поступающих в казахстанские вузы по квоте, расширят, в него добавят:

  • граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву, – 1%;
  • граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, глобального или регионального масштабов, – 20%.

Сейчас в него входят:

  • лица с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью – 1;
  • ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,5%;
  • граждане из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;
  • лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, – 4%;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, – 1%;
  • граждане РК из числа сельской молодежи, переселяющиеся в регионы, определенные правительством РК, – 5%;
  • дети из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;
  • дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;
  • дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.

Как отметили в министерстве, цель поправок – добавление новых квот приема при поступлении в высшие учебные заведения для отслуживших срочную воинскую службу и пострадавших во время чрезвычайных ситуаций.  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.

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