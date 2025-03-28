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Право

В Казахстане пересмотрят размеры образовательных квот для детей из неполных семей

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 14:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, которым вносятся изменения в квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом приказа пересмотрены квоты приема "с учетом освоения и потребности населения".

Так, планируется уменьшить квоты приема для казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, с 5% на 3% и увеличить для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, с 1% до 3%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменятся сроки экзаменов для выпускников школ.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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