В Казахстане пересмотрят размеры образовательных квот для детей из неполных семей

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, которым вносятся изменения в квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом приказа пересмотрены квоты приема "с учетом освоения и потребности населения".

Так, планируется уменьшить квоты приема для казахстанцев из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, с 5% на 3% и увеличить для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, с 1% до 3%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 апреля.

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