Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ведение реестра обязательных требований в сфере предпринимательства: что изменится

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:01 Фото: freepik
Министерство национальной экономики подготовило изменения и дополнения в Правила ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется само понятие "реестр обязательных требований в сфере предпринимательства" – это общедоступная база данных регуляторных актов в разрезе видов предпринимательской деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности.

Правила дополнены и новым пунктом, в котором говорится, что в случае, если регуляторный акт содержит обязательные для исполнения требования к разным видам предпринимательской деятельности, такой акт подлежит включению в реестр требований для каждого вида деятельности.

Положения части первой настоящего пункта не распространяются на регуляторные акты, по которым настоящими правилами предусмотрен иной порядок включения.

Реестр требований решает следующие задачи:

  • обеспечение соответствия требований условиям их формирования, предусмотренным кодексом, и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства;
  • обеспечение информированности субъектов предпринимательства об исчерпывающем перечне требований, обязательных для осуществления ими деятельности.

В реестр требований включаются регуляторные акты, содержащие требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства при осуществлении ими деятельности согласно общему классификатору видов экономической деятельности, за исключением международных договоров РК.

Направленные регуляторные акты в автоматизированном режиме проходят в реестре проверку и согласование с уполномоченным органом в сфере предпринимательства на предмет соответствия правилам, а также полноты и достоверности заполнения обязательных полей реестра.

Также добавлено, что при отсутствии замечаний уполномоченного органа в сфере предпринимательства в течение трех рабочих дней регуляторные акты включаются в реестр.

Как поясняют в МНЭ, принятие проекта позволит привести в соответствие правовой акт с новыми подходами государственного регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа", а также исключит проведение анализа регуляторного воздействия на действующие регуляторные акты, являющиеся международными, что соответствует принципам действия таких актов в РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.

Читайте также

Законопроект об управлении данными
Екатерина Смышляева: Цифровизация может сделать нас хозяевами, а может – и рабами цифрового мира
Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года
Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года
новые основания для отказа получения гражданства РК
Что должны знать желающие получить гражданство РК: новые поправки
Лариса Черненко
Открытые НПА МНЭ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: