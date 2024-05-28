Ведение реестра обязательных требований в сфере предпринимательства: что изменится

Министерство национальной экономики подготовило изменения и дополнения в Правила ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется само понятие "реестр обязательных требований в сфере предпринимательства" – это общедоступная база данных регуляторных актов в разрезе видов предпринимательской деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности.

Правила дополнены и новым пунктом, в котором говорится, что в случае, если регуляторный акт содержит обязательные для исполнения требования к разным видам предпринимательской деятельности, такой акт подлежит включению в реестр требований для каждого вида деятельности.

Положения части первой настоящего пункта не распространяются на регуляторные акты, по которым настоящими правилами предусмотрен иной порядок включения.

Реестр требований решает следующие задачи:

обеспечение соответствия требований условиям их формирования, предусмотренным кодексом, и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства;

обеспечение информированности субъектов предпринимательства об исчерпывающем перечне требований, обязательных для осуществления ими деятельности.

В реестр требований включаются регуляторные акты, содержащие требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства при осуществлении ими деятельности согласно общему классификатору видов экономической деятельности, за исключением международных договоров РК.

Направленные регуляторные акты в автоматизированном режиме проходят в реестре проверку и согласование с уполномоченным органом в сфере предпринимательства на предмет соответствия правилам, а также полноты и достоверности заполнения обязательных полей реестра.

Также добавлено, что при отсутствии замечаний уполномоченного органа в сфере предпринимательства в течение трех рабочих дней регуляторные акты включаются в реестр.

Как поясняют в МНЭ, принятие проекта позволит привести в соответствие правовой акт с новыми подходами государственного регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа", а также исключит проведение анализа регуляторного воздействия на действующие регуляторные акты, являющиеся международными, что соответствует принципам действия таких актов в РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.