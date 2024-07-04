В Казахстане изменили правила ведения реестра обязательных требований к предпринимателям

Министр национальной экономики приказом от 28 июня 2024 года внес изменения в Правила ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Так, правила дополнены пунктом о том, что в случае, если регуляторный акт содержит обязательные для исполнения требования к разным видам предпринимательской деятельности, такой акт подлежит включению в реестр требований для каждого вида деятельности.

Реестр требований решает следующие задачи:

обеспечение соответствия требований условиям их формирования, предусмотренным Кодексом, и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства;

обеспечение информированности субъектов предпринимательства об исчерпывающем перечне требований, обязательных для осуществления ими деятельности.

В реестр требований включаются регуляторные акты, содержащие требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства при осуществлении ими деятельности согласно общему классификатору видов экономической деятельности, за исключением международных договоров РК.

Также в реестр требований включаются регуляторные акты для последующего проведения их анализа на предмет оценки их эффективности, в том числе достижения заявленных целей государственного регулирования и соответствия условиям формирования обязательных требований, предусмотренных Кодексом, и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.

Регуляторные акты после принятия и их официального опубликования, а также размещения на официальном интернет-ресурсе регулирующего государственного органа в течение десяти рабочих дней направляются по форме в реестр для включения посредством АРМ сотрудниками регулирующих государственных органов, которые определяются государственными органами самостоятельно.

Доступ к АРМ сотрудникам регулирующих государственных органов предоставляется оператором на основании их заявок.

При этом уточняется, что направленные регуляторные акты в автоматизированном режиме проходят в реестре проверку и согласование с уполномоченным органом в сфере предпринимательства на предмет соответствия правилам, а также полноты и достоверности заполнения обязательных полей реестра.

При отсутствии замечаний уполномоченного органа в сфере предпринимательства в течении 3-х рабочих дней регуляторные акты включаются в реестр.

Кроме того, говорится, что в случае нарушения сроков, несоблюдение субъектами предпринимательства требований соответствующих регуляторных актов является основанием исключения для привлечения их к административной ответственности.

При этом в реестре указывается статус соответствующего регуляторного акта - "основания для привлечения к административной ответственности отсутствуют.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2024 года.