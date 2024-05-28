В Казахстане планируют снизить административное давление на законопослушных предпринимателей

МНЭ РК подготовило изменения в Правила формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками и Правила формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов, сообщает Zakon.kz.

Так, Правила формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками дополнены новыми пунктами, касающимися проверок.

Говорится, что основанием для назначения проверки на соответствие требованиям является график.

График формируется в информационной системе оценки и управления рисками в автоматическом режиме на ежегодной основе в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора с обязательным указанием субъектов (объектов) контроля и надзора, в отношении которых назначена проверка на соответствие требованиям.

Предусматривается, что график проведения проверок на соответствие требованиям в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, направляется для опубликования на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

График проведения проверок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения опубликовывается на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и до 10 мая текущего календарного года.

Также добавлено, что для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора регулирующие государственные органы разрабатывают и совместно с уполномоченным органом по предпринимательству утверждают акты, касающиеся критериев оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора, проверочных листов, которые размещаются на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

При наличии у органа контроля и надзора информационной системы, содержащей автоматизированную систему оценки и управления рисками, полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в обязательном порядке размещаются на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

Как поясняется, автоматизация системы государственного контроля и надзора позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемных субъектах бизнеса, снижая административное давление на законопослушных предпринимателей до двух раз.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня.