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В Казахстане ужесточат требования к установлению мемориальных досок

В Казахстане ужесточит требования к установлению мемориальных досок, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 14:23 Фото: kaznmu.edu.kz
Министерство культуры и информации подготовило изменения в Правила установления мемориальных досок, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что мемориальные доски устанавливаются при подтверждении факта проживания, работы, нахождения выдающейся личности и произошедшего знаменательного события в здании или сооружении более 10 лет.

При этом в правила добавлено, что мемориальные доски устанавливаются не ранее 5 лет со дня смерти выдающейся личности, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства или совершения значимого исторического события.

Установление мемориальных досок приурочиваются к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий.

Указывается, что в одном населенном пункте одной выдающейся личности или знаменательному событию устанавливается не более одной мемориальной доски.

Как поясняют в Минкультуры, поправки вносятся с целью "исключения случаев чрезмерного количества мемориальных досок и их повсеместного установления".  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 ноября.

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