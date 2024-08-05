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Законодательство РК

Наблюдательные советы введут в некоторые институты Казахстана

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 10:36 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 31 июля 2024 года внесены изменения в части введения наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.

Так, введут наблюдательные советы в следующие республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК:

  • Институт археологии имени А. Х. Маргулана;
  • Институт генетики и физиологии;
  • "Ғылым ордасы";
  • Институт зоологии;
  • Мангышлакский экспериментальный ботанический сад;
  • Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова;
  • Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова;
  • Институт философии, политологии и религиоведения. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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