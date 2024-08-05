Наблюдательные советы введут в некоторые институты Казахстана
Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 31 июля 2024 года внесены изменения в части введения наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.
Так, введут наблюдательные советы в следующие республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК:
- Институт археологии имени А. Х. Маргулана;
- Институт генетики и физиологии;
- "Ғылым ордасы";
- Институт зоологии;
- Мангышлакский экспериментальный ботанический сад;
- Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова;
- Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова;
- Институт философии, политологии и религиоведения.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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