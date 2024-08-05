Наблюдательные советы введут в некоторые институты Казахстана

Фото: senate.parlam.kz

Постановлением правительства от 31 июля 2024 года внесены изменения в части введения наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, сообщает Zakon.kz.

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