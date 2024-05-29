В Казахстане изменятся правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"

Министерство культуры и информации подготовило изменения и дополнения в Правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" (Поколение независимости), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданину РК по направлению "Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований.

Кроме того, дополнено, что гранты присуждаются по новым направлениям:

Бизнес – для реализации новых бизнес-идей.

– для реализации новых бизнес-идей. Волонтерство – для реализации волонтерских проектов (инициатив), направленных на решение актуальных, социальных проблем.

Как поясняют в Минкультуры, не все виды деятельности включены в приоритетные сектора экономики. В связи с чем дается возможность для реализации новых бизнес-идей.

Также отмечается роль волонтерской деятельности во взаимодействии с различными целевыми группами и категориями населения. На сегодняшний день количество волонтеров по республике превысило 240 тысяч человек.

Для поддержки волонтерской сферы в стране волонтерство включается в перечень грантовых направлений.

Указывается, что повторное присуждение гранта не допускается. Претендент на конкурс подает одну конкурсную заявку по одному направлению.

Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится на принципах открытости и прозрачности с использованием аудио- или видеофиксации.

Конкурсные заявки рассматриваются уполномоченным органом на соответствие правилам не более одного месяца после завершения срока приема конкурсных заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.