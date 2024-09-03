Единые межотраслевые типовые нормы по труду утвердили в Казахстане

Приказом и. о. министра труда и социальной защиты населения от 26 августа 2024 года утверждены единые межотраслевые типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер деятельности, сообщает Zakon.kz.

Межотраслевые типовые нормативы по труду применяются для всех сфер деятельности и разработаны для определения и обоснования необходимой нормативной численности, норм времени, норм обслуживания работников, занятых обслуживанием административных и общественных зданий.

В основу разработки нормативов по труду положены:

материалы изучения существующей организации труда в структурных подразделениях организации (предприятия);

данные хронометражных наблюдений;

результаты анализа и исследования затрат времени на работы по их видам, трудовых процессов в целях рационализации приемов и методов труда и организации рабочих мест;

технические расчеты.

Наименования профессий рабочих и должностей служащих приведены в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Документ содержит нормативы численности работников, в частности, гардеробщиков, лифтеров, сантехников, маляров, штукатуров, кровельщиков, сторожей, диспетчеров и др.

Нормативами по труду учтено время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, включая физкультурные паузы, в размере 10% от оперативного времени, а также выполнение работ с соблюдением порядка по безопасности и охране труда.

Также приводятся нормы обслуживания для холодного и теплого времени года.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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