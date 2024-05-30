Вандалы с мангалами: за осквернение и засорение природных объектов в РК усилят ответственность

В Казахстане усиливают уголовную ответственность за хулиганство и вандализм, а также за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества,. Поправки уже приняты Мажилисом во втором чтении. О чем конкретно идет речь, рассказывает Zakon.kz.

Вандализм – это осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность. За вандализм в РК могут привлечь по статье 294 УК.

Так вот, ответственность по этой статье не планируется усиливать. Но дело в том, что за вандализм ответственность предусмотрена не только статьей 294 УК. Просто в них нет самого слова "вандализм". Однако в составах правонарушений тоже можно увидеть вандализм. Например, статья 203 УК (Умышленные уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность). Но ведь осквернение – это тоже повреждение, не так ли?

Вот в эти нормы – как УК, так и КоАП – и вносятся поправки. Поскольку наказание слишком мягкое. Что и собираются исправить.

Итак, если агрессия направлена не на государственную, а на частную собственность, виновные отвечают по статье 202 УК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшего значительный ущерб). Сейчас за это предусмотрена санкция в виде штрафа до 2 тыс. МРП. Хотя возможно даже и лишение свободы. Но депутаты предлагают усилить наказание не увеличением максимально возможного штрафа, а установлением минимального в 500 МРП (или 300 часов общественных работ). Чтобы у виновных не было возможности отделаться незначительной суммой.

Бывает и так, что это вандализм по сути, но формально объект не внесен в перечень памятников природы, поэтому нельзя применить статью 294 УК. Например, на скале кто-то написал какое-то слово, не обязательно неприличное, но однозначно неуместное. Именно об этом говорил глава государства на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года:

"Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи".

Сейчас за подобное вандалам "светит" административное взыскание по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Но беда в том, что наказание недостаточное. Депутаты предложили его ужесточить. Вносится поправка, целью которой являются разного размера штрафы за мелкое хулиганство в зависимости от того, повлекло оно материальный ущерб или нет.

Дело в том, что, например, и нецензурная брань, и осквернение общественных мест (подъездов многоквартирных домов или сидений в автобусе, или вышеупомянутых деревьев и скал) – все одно мелкое хулиганство. Но осквернение влечет материальный ущерб и поэтому за него депутаты предлагают взыскивать серьезней: штраф не в 20, как сейчас, а в 50 МРП, а то и арест до 20 суток.

Кроме того, увеличивается взыскание и по статье 434-2 "Загрязнение мест общего пользования". Например, оставил мусор в общественном месте, допустим, в парке. Сейчас штраф за это мизерный: 5 МРП. Поправками его поднимут до 20 МРП.

Когда предлагаемые новеллы вступят в силу? Как уже говорилось, они уже приняты Мажилисом. После одобрения Сенатом и подписания закона президентом РК, а также последующего опубликования через 10 дней новые нормы будут введены в действие.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что 22 мая 2024 года на пленарном заседании Мажилиса был принят во втором чтении пакет законодательных новелл о противодействии торговле людьми. Вот в их число депутаты и включили поправки, касающиеся борьбы с вандализмом.