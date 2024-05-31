Как изменятся правила регистрации юридических лиц в Казахстане

Зачастую при регистрации бизнеса указывают неверный адрес и несуществующий телефон. Или название ТОО повторяет уже существующее. Есть путаница со вторичными видами ОКЭД. Ну и, конечно, фирмы-"однодневки". Как принятые Мажилисом поправки в законы должны решить эти проблемы, пишет Zakon.kz.

Изменить правила регистрации юридических лиц решено в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики и управления данными". О каких поправках идет речь?

По существующим правилам, если предприниматель решил сменить основной вид экономической деятельности согласно ОКЭД, он должен об этом уведомить государство через уполномоченный орган (согласно статье 14-2 Закона РК "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств"). После чего вносятся изменения в регистрационные данные.

Но, подчеркиваем, только в том случае, если меняется основной вид экономической деятельности. Вторичные виды можно менять без уведомления и правки регистрационных данных. Отсюда такая проблема, как идентичность отображения информации о вторичном виде деятельности субъектов в государственных базах данных.

Теперь же предлагается норма (дополнение в пп.6) статьи 14-2 Закона), что и при изменении вторичных видов ОКЭД также нужно уведомлять государство. Внесение изменений как по основному, так и по вторичному ОКЭД будет осуществляться только через НАО "Правительство для граждан" при обращении непосредственно респондента и через портал электронного правительства.

При выявлении несоответствий между данными из статистических отчетов, информационной системы "Стратегический бизнес-регистр" и альтернативных источников респонденту будет направлено соответствующее уведомление в Кабинет респондента на сайте Бюро и в личный кабинет на egov.kz.

Другой поправкой (пп. 8) в статью 14-2 уведомительный порядок вводится при изменении контактной информации юрлица (адрес, в том числе и электронный, телефон). Основание разработчик приводит следующее:

При регистрации/перерегистрации предприятия зачастую указывают неправильные телефоны, или указывают набор цифр… Поэтому информация по контактным телефонам, электронным адресам должна проверяться регистрирующими органами на актуальность/правильность СМС сообщениями.

Кроме того, несовершенство законодательства в сфере регистрации юридических лиц привело в последнее время к массовой регистрации недобросовестных предпринимателей. Получив официальные реквизиты, они открывают фирмы-"однодневки" и занимаются лжепредпринимательством.

Также участились случаи регистрации юридических лиц с повтором наименований уже зарегистрированных юридических лиц, либо с использованием названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали.

В связи с этим в законопроекте совершенствуются нормы по государственной регистрации и перерегистрации юридических лиц.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, что в Казахстане вносятся существенные поправки в законодательство, регулирующее вопросы статистики и управления данными. 29 мая 2024 года депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики и управления данными".