Экстренная психологическая помощь населению при ЧС: утверждены правила

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 22 мая 2024 года утвердил Правила оказания экстренной психологической помощи населению (в том числе сотрудникам органов гражданской защиты) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия по организации оказания экстренной психологической помощи населению при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера возлагаются на руководителя оперативного штаба ликвидации ЧС, координация возлагается на Управление медико-психологической службы МЧС РК.

Критериями привлечения специалистов экстренной психологической службы к ликвидации чрезвычайной ситуации, является угроза жизни или здоровью людей, наличие пострадавших, погибших, пропавших без вести и их родственников. Все виды экстренной психологической помощи пострадавшему населению и сотрудникам ОГЗ оказываются на безвозмездной основе.

По прибытию к месту ЧС психологи незамедлительно приступают к оказанию психологической помощи пострадавшим, родственникам пропавших без вести, близким погибших и сотрудникам ОГЗ принимающим участие в ликвидации ЧС.

Производится оценка состояния пострадавшего или сотрудника ОГЗ и возможность проявления острых психических реакций.

В ходе ликвидации ЧС психолог взаимодействует с представителями органов здравоохранения республики, МВД РК, местных исполнительных органов, специалистами судебно-медицинской экспертизы, социальными работниками и другими организациями.

Кроме того, психологи взаимодействуют с представителями средств массовой информации через пресс-службу МЧС или территориальных подразделений.

Правила оказания экстренной психологической помощи пострадавшим:

психолог устанавливает контакт с пострадавшим или сотрудником ОГЗ;

нормализует актуальное психологическое состояние пострадавшего или сотрудника ОГЗ, корректирует острые психические реакции;

после стабилизации состояния психолог передает пострадавшего родственникам, сотрудник ОГЗ передается руководителю оперативного штаба;

в случае, если оказание ЭПП выходит за рамки компетенции психолога или состояние пострадавшего не стабилизируется, он передает его бригаде скорой медицинской помощи.

Правила также предусматривают особенности оказания ЭПП детям:

психолог устанавливает контакт с детьми в присутствии законных представителей или родственников;

при отсутствии законных представителей или родственников, психолог оказывает помощь ребенку, обеспечивая безопасные условия и учитывает их психологические и возрастные особенности;

ЭПП оказывается через рисование в игровой форме;

после завершения психолог возвращает детей законным представителям или родственникам.

Особенности оказания ЭПП лицам с инвалидностью:

психолог при оказании ЭПП особой категории людей с учетом их физических и физиологических особенностей использует специальные методы взаимодействия (электронные устройства, жесты);

психолог передает лиц с инвалидностью законным представителям или бригаде скорой медицинской помощи.

Предусматриает, что сотрудникам органов гражданской защиты, принимавшим участие в ликвидации ЧС, психологическая помощь оказывается не ранее 5-ти рабочих дней с момента завершения.

Устанавливается, что телефон "Горячая линия" является одной из форм оказания экстренной психологической помощи населению и организуется при возникновении и ликвидации ЧС, повлекших человеческие жертвы, при нанесении ущерба здоровью людей, значительных материальных потерях, при угрозе или нарушении условий жизнедеятельности населения, имеющей широкий общественный резонанс.

Решение об открытии (закрытии) телефона "Горячая линия" принимается в ходе анализа оперативной обстановки руководителем оперативного штаба по ликвидации ЧС и организуется на базе Центра в кризисных ситуациях министерства или в управлениях в кризисных ситуациях территориальных подразделений.

Информация о номере телефона "Горячая линия" доводится до населения пресс-службой министерства и и ее территориальными подразделениями путем распространения в средствах массовой информации. Телефон "Горячая линия" используется только для оказания информационной поддержки и ЭПП населению.

Правила также предусматривают оказание психологической помощи сотрудникам органов гражданской защиты после ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Психологическая помощь сотрудникам ОГЗ состоит из следующих этапов:



психодиагностический этап – проведение психологических методик и тестов с сотрудниками ОГЗ, принимавших участие в зоне ЧС для выявления симптомов посттравматического расстройства;

профилактический этап – проведение дебрифингов или групповых психологических занятий, а также индивидуальных бесед с сотрудниками ОГЗ;

психокоррекционный этап – проводится в случае, если по результатам психодиагностического обследования у сотрудника ОГЗ обнаруживаются симптомы посттравматического расстройства, с ним проводятся психотерапевтические сеансы.

Приказ вводится в действие с 10 июня 2024 года.