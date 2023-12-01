Казахстанцам будут оказывать экстренную психологическую помощь при ЧС
Организация мероприятий по оказанию экстренной психологической помощи населению (в том числе сотрудникам органов гражданской защиты) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера возлагается на руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, Управление медико-психологической службы МЧС РК.
Критериями привлечения специалистов психологической службы к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации является угроза жизни и здоровью людей, наличие пострадавших, погибших, пропавших без вести и их родственников.
При этом все виды психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера оказываются на безвозмездной основе.
Задачами психологов при оказании эктренной психологической помощи являются:
- создание психологической обстановки, обеспечивающей оптимальные условия для проведения аварийно-спасательных работ (АСР) сотрудниками органов гражданской защиты;
- оказание психологической помощи участникам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения;
- минимизация негативных психических последствий ЧС, снижение интенсивности острых реакций на стресс у пострадавших, родственников и близких погибших;
- прогнозирование риска возникновения неблагоприятных социально-психологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера у пострадавших.
Для реализации поставленных задач психологи осуществляют следующие функции:
- оказание ЭПП пострадавшим, родственникам и близким погибших при ликвидации ЧС;
- информационно-психологическое сопровождение пострадавших, а также родственников и близких погибших и пострадавших в ЧС;
- организация взаимодействия со службами, осуществляющими работы по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим, а также родственникам и близким погибших и пострадавших в ЧС, в том числе информирование специалистов этих служб о специфике психического состояния указанных лиц;
- психологическое сопровождение сотрудников министерства, принимающих участие в ликвидации ЧС;
- оказание психологической помощи по телефону "Горячая линия", организовывающейся при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Психологическая помощь пострадавшим
Выделяют два основных направления:
- психологическая помощь специалистам, принимающим участие в ликвидации последствий ЧС, направленная на обеспечение условий профессиональной деятельности;
- оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также родственникам и близким погибших и пострадавших в ЧС (оценка состояния пострадавших; мониторинг/ отслеживание суицидальных намерений; этапов горевания (помощь в переходе с одного этапа на другой, работа с острыми стрессовыми реакциями и другими).
Целью завершающего этапа является обобщение и анализ информации, составление прогноза. Выезд ОГ психологов из зоны ЧС с места происшествия к месту постоянной дислокации.
На данном этапе происходит обобщение и анализ информации, полученной в ходе работ по оказанию экстренной психологической помощи, составление прогноза развития ситуации на основании анализа имеющихся данных, а также подготовка сводного отчета о работе психологической службы, характере и количестве оказанной психологической помощи.
Составление прогноза развития ситуации предусматривает несколько направлений:
- относительно психического состояния отдельных пострадавших и семей;
- передача пострадавших специалистам медицинских организаций (составление прогноза тесно взаимосвязано с построением системы долгосрочной работы с пострадавшими в соответствующих медицинских учреждениях).
Прогноз состоит из описания возможного дальнейшего развития ситуации, перечня усугубляющих факторов и описания способов возможной нормализации ситуации.
При оказании ЭПП пострадавшему населению в зоне ЧС психологи руководствуются следующими принципами:
- уважение личного достоинства, прав и свобод человека;
- принцип защиты интересов пострадавшего;
- принцип "Не навреди";
- принцип добровольности;
- принцип конфиденциальности;
- принцип профессиональной мотивации;
- принцип профессиональной компетентности.
Правила также предусматривают организацию телефона "Горячая линия" и порядок ведения разговора. Кроме того, определен порядок оказания психологической помощи сотрудникам органов гражданской защиты после ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 декабря.
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