Казахстанцам будут оказывать экстренную психологическую помощь при ЧС

МЧС РК разработало Правила оказания экстренной психологической помощи населению (в том числе сотрудникам органов гражданской защиты) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, сообщает Zakon.kz.

Организация мероприятий по оказанию экстренной психологической помощи населению (в том числе сотрудникам органов гражданской защиты) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера возлагается на руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, Управление медико-психологической службы МЧС РК.

Критериями привлечения специалистов психологической службы к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации является угроза жизни и здоровью людей, наличие пострадавших, погибших, пропавших без вести и их родственников.

При этом все виды психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера оказываются на безвозмездной основе.

Задачами психологов при оказании эктренной психологической помощи являются:

создание психологической обстановки, обеспечивающей оптимальные условия для проведения аварийно-спасательных работ (АСР) сотрудниками органов гражданской защиты;

оказание психологической помощи участникам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения;

минимизация негативных психических последствий ЧС, снижение интенсивности острых реакций на стресс у пострадавших, родственников и близких погибших;

прогнозирование риска возникновения неблагоприятных социально-психологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера у пострадавших.

Для реализации поставленных задач психологи осуществляют следующие функции:

оказание ЭПП пострадавшим, родственникам и близким погибших при ликвидации ЧС;

информационно-психологическое сопровождение пострадавших, а также родственников и близких погибших и пострадавших в ЧС;

организация взаимодействия со службами, осуществляющими работы по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим, а также родственникам и близким погибших и пострадавших в ЧС, в том числе информирование специалистов этих служб о специфике психического состояния указанных лиц;

психологическое сопровождение сотрудников министерства, принимающих участие в ликвидации ЧС;

оказание психологической помощи по телефону "Горячая линия", организовывающейся при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Психологическая помощь пострадавшим

Выделяют два основных направления:

психологическая помощь специалистам, принимающим участие в ликвидации последствий ЧС, направленная на обеспечение условий профессиональной деятельности;

оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также родственникам и близким погибших и пострадавших в ЧС (оценка состояния пострадавших; мониторинг/ отслеживание суицидальных намерений; этапов горевания (помощь в переходе с одного этапа на другой, работа с острыми стрессовыми реакциями и другими).

Целью завершающего этапа является обобщение и анализ информации, составление прогноза. Выезд ОГ психологов из зоны ЧС с места происшествия к месту постоянной дислокации.

На данном этапе происходит обобщение и анализ информации, полученной в ходе работ по оказанию экстренной психологической помощи, составление прогноза развития ситуации на основании анализа имеющихся данных, а также подготовка сводного отчета о работе психологической службы, характере и количестве оказанной психологической помощи.

Составление прогноза развития ситуации предусматривает несколько направлений:

относительно психического состояния отдельных пострадавших и семей;

передача пострадавших специалистам медицинских организаций (составление прогноза тесно взаимосвязано с построением системы долгосрочной работы с пострадавшими в соответствующих медицинских учреждениях).

Прогноз состоит из описания возможного дальнейшего развития ситуации, перечня усугубляющих факторов и описания способов возможной нормализации ситуации.

При оказании ЭПП пострадавшему населению в зоне ЧС психологи руководствуются следующими принципами:

уважение личного достоинства, прав и свобод человека;

принцип защиты интересов пострадавшего;

принцип "Не навреди";

принцип добровольности;

принцип конфиденциальности;

принцип профессиональной мотивации;

принцип профессиональной компетентности.

Правила также предусматривают организацию телефона "Горячая линия" и порядок ведения разговора. Кроме того, определен порядок оказания психологической помощи сотрудникам органов гражданской защиты после ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 декабря.