Правила возмещения ущерба при ЧС природного характера утверждены в РК

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 31 марта 2026 года утвердил Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, сообщает Zakon.kz.

Требования Правил не распространяются на временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости, а также незаконно построенные объекты, ценную одежду, предметы роскоши либо изготовленные из драгоценных металлов, предметы, имеющие художественную ценность, а также имущество, которое в момент возникновения чрезвычайных ситуаций являлось объектом страхования, подлежит возмещению в порядке, определенном гражданским законодательством РК, за счет средств страховщика.

Установлено, что возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших, за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с бюджетным законодательством республики, или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников, не противоречащих действующему законодательству.

Возмещению подлежит следующее имущество, необходимое для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших:

жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом);

предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

предметы мебели для приема пищи – стол и стул;

предметы мебели для сна – кровать (диван);

предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);

предметы для ухода за одеждой – стиральная машина;

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь);

запасы бытового топлива, предназначенные для теплогенерирующих устройств жилых домов, квартир, комнат в общежитии, модульных (мобильный) жилых домах;

кресло-коляска – специальное средство, обеспечивающее передвижение лица с инвалидностью.

Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но не более 150 месячных расчетных показателей.

Для возмещения вреда (ущерба) местным исполнительным органом создается комиссия по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим.

Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации представляют в местный исполнительный орган заявление о возмещении материального вреда (ущерба), заполненное по форме, либо в электронном виде посредством мобильного приложения веб-портала "электронное правительство" в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (в такой редакции пункт действует до 12 июля 2026 года).

В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.

К заявлению о возмещении причиненного вреда (ущерба) прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица (в случаях утраты или уничтожения такого документа вследствие чрезвычайной ситуации природного характера или в период ликвидации чрезвычайной ситуации - временное удостоверение личности, выданное органами внутренних дел), либо в электронной форме, определенной законодательством РК;

перечень утраченного или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения чрезвычайной ситуации природного характера или в период ликвидации чрезвычайной ситуации.

Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган в журнале регистрации заявлений о возмещении материального вреда (ущерба), с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.

Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган документов.

В случаях частичного повреждения жилища в результате чрезвычайной ситуации природного характера местный исполнительный орган на основании технического обследования и сметной документации определяет один из механизмов его восстановления путем:

привлечения подрядной организации для проведения ремонтных работ;

выплаты расходов гражданам, принявшим решение о самостоятельном осуществлении ремонтных работ.

Местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного вреда (ущерба) у оценщика. При этом расходы, связанные с организацией проведения оценки, возлагаются на местный исполнительный орган.

Определение размера вреда (ущерба), причиненного имуществу, осуществляется при участии пострадавшего, его представителя, действующего на основании доверенности, либо законного представителя (в случае, если пострадавший является несовершеннолетним), а также оценщика.

Размер возмещения вреда (ущерба) определяется исходя из расходов, необходимых для восстановления (ремонта) поврежденного имущества, и/или размера уценки имущества вследствие его повреждения либо стоимости утраченного имущества по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент возмещения вреда (ущерба), с учетом износа утраченного или поврежденного имущества. Расходы на восстановление (ремонт) поврежденного имущества подтверждаются сметой или калькуляцией затрат на его восстановление.

Имущество считается уничтоженным, если его восстановление технически невозможно или экономически необоснованно. Восстановление имущества считается экономически не обоснованным, если ожидаемые при этом расходы на восстановление имущества превышают восемьдесят процентов его рыночной стоимости на день наступления ущерба.

После вынесения заключения комиссией в течение трех рабочих дней местным исполнительным органом принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.

Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

Перечисление средств при самостоятельном осуществлении ремонтных работ гражданами осуществляется на лицевой или карты-счета граждан, открытые в банках второго уровня, Национальном операторе почты или иных организациях, имеющих лицензию на проведение отдельных видов банковских операций.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.