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Законодательство РК

Частные организации смогут получить лицензию на оказание специальных соцуслуг

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 16:02 Фото: freepik
Министерство труда и социальной защиты населения разработало Правила оказания государственной услуги "Правила выдачи лицензий на предоставление специальных социальных услуг", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Выдача лицензии субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги" оказывается Комитетом труда и социальной защиты населения МТСЗ РК.

Комитет является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере предоставления специальных социальных услуг.

Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг выдается по видам и подвидам государственным и частным организациям, независимо от формы собственности.

Лицензирование на осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг делится на следующие виды:

  • 1 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях стационара.
  • 2 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях полустационара.
  • 3 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях временного пребывания.
  • 4 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях ухода на дому.

Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг делится на следующие подвиды:

  • 1 подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг для детей.
  • 2 подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг для лиц старше 18 лет.

Лицензия или приложение к ней на право занятия деятельностью по предоставлению специальных социальных услуг является генеральной, неотчуждаемой, бесплатной и не может быть передана лицензиатом другому физическому или юридическому лицу.

Лицензия выдается на казахском и русском языках.

Действие лицензии и приложения к ней распространяется на всей территории РК, за исключением случаев, предусмотренных законами республики.

Как получить лицензию

Для получения государственной услуги необходимо направить заявление через Портал социальных услуг или веб-порталы "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz  и документы.

На портале в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии заявления (запроса) для оказания госуслуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата ее оказания.

При обращении услугополучателя через веб-портал "электронного правительства" данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".

При обращении услугополучателя через портал www.elicense.kz данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".

При обращении услугополучателя через портал социальных услуг данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия комитет в указанный срок готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в личный кабинет заявителя на портале.

При предоставлении полного пакета документов для выдачи лицензии или приложения к ней комитет в течение 15 рабочих дней проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг и их соответствие перечню основных требований, с посещением заявителя по месту нахождения.

По результатам проверки документов комитет формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию в сфере предоставления специальных социальных услуг.

Комиссия принимает решение в течение двух рабочих дней с момента поступления экспертного заключения.

Затем комитет в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию или приложение к лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель ведомства проверяет решение и подписывает его с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги комитет уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания с целью предоставления заявителю возможности выразить его позицию по предварительному решению.

Как пояснили в Минтруда, утверждение правил позволит улучшить качество оказываемых услуг и обеспечить безопасность получателей услуг.

Кроме того, привлечение частного сектора экономики в систему оказания специальных социальных услуг послужит созданию постоянных новых рабочих мест и пополнению доходной части бюджета. А для получателей услуг это возможность получать качественные услуги по месту постоянного проживания. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 июня.

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