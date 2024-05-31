Частные организации смогут получить лицензию на оказание специальных соцуслуг
Государственная услуга "Выдача лицензии субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги" оказывается Комитетом труда и социальной защиты населения МТСЗ РК.
Комитет является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере предоставления специальных социальных услуг.
Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг выдается по видам и подвидам государственным и частным организациям, независимо от формы собственности.
Лицензирование на осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг делится на следующие виды:
- 1 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях стационара.
- 2 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях полустационара.
- 3 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях временного пребывания.
- 4 вид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг в условиях ухода на дому.
Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг делится на следующие подвиды:
- 1 подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг для детей.
- 2 подвид – осуществление деятельности по предоставлению специальных социальных услуг для лиц старше 18 лет.
Лицензия или приложение к ней на право занятия деятельностью по предоставлению специальных социальных услуг является генеральной, неотчуждаемой, бесплатной и не может быть передана лицензиатом другому физическому или юридическому лицу.
Лицензия выдается на казахском и русском языках.
Действие лицензии и приложения к ней распространяется на всей территории РК, за исключением случаев, предусмотренных законами республики.
Как получить лицензию
Для получения государственной услуги необходимо направить заявление через Портал социальных услуг или веб-порталы "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz и документы.
На портале в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии заявления (запроса) для оказания госуслуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата ее оказания.
При обращении услугополучателя через веб-портал "электронного правительства" данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".
При обращении услугополучателя через портал www.elicense.kz данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".
При обращении услугополучателя через портал социальных услуг данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".
Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.
При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия комитет в указанный срок готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в личный кабинет заявителя на портале.
При предоставлении полного пакета документов для выдачи лицензии или приложения к ней комитет в течение 15 рабочих дней проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг и их соответствие перечню основных требований, с посещением заявителя по месту нахождения.
По результатам проверки документов комитет формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию в сфере предоставления специальных социальных услуг.
Комиссия принимает решение в течение двух рабочих дней с момента поступления экспертного заключения.
Затем комитет в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию или приложение к лицензии либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.
Руководитель ведомства проверяет решение и подписывает его с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.
При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги комитет уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания с целью предоставления заявителю возможности выразить его позицию по предварительному решению.
Как пояснили в Минтруда, утверждение правил позволит улучшить качество оказываемых услуг и обеспечить безопасность получателей услуг.
Кроме того, привлечение частного сектора экономики в систему оказания специальных социальных услуг послужит созданию постоянных новых рабочих мест и пополнению доходной части бюджета. А для получателей услуг это возможность получать качественные услуги по месту постоянного проживания.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 июня.
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