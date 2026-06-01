Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в июне 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Защита прав работников

С 8 июня договоры ГПХ больше нельзя использовать вместо трудовых договоров

Вводятся в действие поправки по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения.

Не допускается заключение с физическим лицом гражданско-правового договора, если в нем присутствует хотя бы один из отличительных признаков трудового договора.

Договор, содержащий один или несколько отличительных признаков трудового договора, признается трудовым договором независимо от его фактического наименования сторонами и влечет правовые последствия в соответствии с трудовым законодательством РК.

Напомним, к таким признакам относятся:

выполнение работы по определенной профессии или должности;

личное выполнение работы с подчинением внутреннему распорядку компании;

получение заработной платы за процесс труда, а не за конечный результат.

Вводится запрет на увольнение по инициативе работодателя одиноких родителей с детьми до 14 лет (в том числе при сокращении или снижении объемов производства). Ранее говорилось лишь об одиноких матерях.

К работе согласительных комиссий может привлекаться независимый посредник.

В период забастовок стороны обязаны обеспечивать минимально необходимый объем работ на опасных производственных объектах.

Расширяется состав комиссии по расследованию несчастных случаев – к участию могут привлекаться адвокат, супруг(а) или юридический консультант.

Устанавливается степень вины работника при несчастных случаях – не более 25%.

В коллективный договор включаются следующие новые положения:

о допустимом соотношении между максимальным и минимальным размерами заработной платы по соответствующей профессии, должности в организации;

о порядке и условиях осуществления общественного контроля за соблюдением трудового законодательства РК в организации;

о выплате пособий и компенсационных выплат, в том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью.

Пенсионные накопления

Обновлена Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений

Документ устанавливает порядок расчета порога минимальной достаточности пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и оплаты лечения.

Для определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений используются:

годовая процентная ставка доходности – 9% ;

; годовая ставка индексации ежемесячных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, – 8%.

При расчете порога минимальной достаточности будут учитываться:

минимальный размер пенсии;

минимальный размер заработной платы;

возраст вкладчика;

показатели доходности и индексации пенсионных выплат;

прогнозные данные по продолжительности жизни населения.

Методикой предусмотрено, что порог минимальной достаточности не может быть ниже уровня предыдущего года с учетом индексации выше прогнозной инфляции на 5 процентных пунктов.

ЕНПФ обязан в течение 3 рабочих дней после введения Методики в действие опубликовать пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год в СМИ и на своем сайте.

Борьба с мошенничеством

С 1 июня меняются Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков

Объекты информатизации для оказания электронных банковских услуг включают функционал сессионного антифрода, как механизм оценки пользовательской сессии в цифровых каналах (мобильное приложение, интернет-банкинг) в режиме реального времени для анализа поведения клиента и формирования профиля активности клиента, выявления аномалий, указывающих на возможное мошенничество, до совершения операции.

Профиль активности клиента для сессионного антифрода формируется и динамически обновляется согласно внутренним документам банка.

По результатам формирования профиля активности клиента банк обеспечивает классификацию клиентов по уровням риска подверженности в мошеннические и противоправные инциденты.

Требования Правил по функционалу сессионного антифрода и формированию профиля активности клиента не распространяются на банки, банковская деятельность которых ориентирована на корпоративное кредитование, и заемные операции с физическими лицами осуществляются в рамках обслуживания работников банка, корпоративных клиентов банка и связанных с ними банковских продуктов.

Также меняется порядок обмена данными банка отправителя с банком бенефициара резидентом РК для осуществления перевода между физическими лицами.

Банк-отправитель денег обеспечивает обмен данными при наличии одного или нескольких признаков:

наличие критерия подозрительности с признаками мошенничества согласно внутренним документам банка;

несоответствие параметров операции профилю активности клиента;

факты возможного вовлечения клиента в мошенническую схему.

Банк-отправитель незамедлительно направляет в банк бенефициара электронное сообщение, содержащее:

дату, время и уникальный идентификатор, присвоенный при инициации операции;

данные о сумме и валюте операции;

сведения об установлении факта совпадения признаков риска мошенничества или противоправного инцидента по операции.

Все операции по обмену данными регистрируются в информационной системе банка для обеспечения возможности проверки мошеннических инцидентов.

Все действия, связанные с передачей, приемом и обработкой данных, подлежат учету и хранению в течение 5 лет.

Банки, финансовые организации

С 7 июня вводятся в действие:

Правила выдачи разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента РК;

Правила выдачи банковской лицензии банкам, филиалам банков – нерезидентов РК.

Так, для получения разрешения на открытие банка физическое или юридическое лицо представляет в уполномоченный орган в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz заявление на казахском или русском языках и документы по перечню.

После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 50 рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям банковского законодательства РК.

Работник ответственного подразделения в течение 4 рабочих дней, следующих за днем получения ответственным подразделением постановления правления услугодателя, направляет в "личный кабинет" услугополучателя через портал уведомление о выдаче разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента РК в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя с приложением электронной копии разрешения на открытие банка, филиала банка – нерезидента РК либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

Финорганизации будут сдавать ряд отчетов по поступившим обращениям физических и юридических лиц

Отчетность по поступившим обращениям потребителей финансовых услуг включает:

отчет об обращениях потребителей финансовых услуг (агрегированные данные);

отчет о финансовых последствиях для потребителей финансовых услуг по результатам рассмотрения обращений.

Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном формате в консолидированном виде.

Финансовые организации представляют в АРРФР РК отчеты раз в полугодие, в срок до 15 числа (включительно) второго месяца, следующего за отчетным периодом.

В АРРФР утвердили Правила выдачи и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, страховой организации и др. финорганизаций

Заявление о приобретении статуса крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем (для физических лиц) с приложением требуемых документов и сведений предоставляется в уполномоченный орган в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства".

После установления факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 36 рабочих дней рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства РК.

Правление услугодателя принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского или страхового холдинга.

Работник ответственного подразделения в течение 3 рабочих дней после получения ответственным подразделением постановления Правления услугодателя, направляет в "личный кабинет" услугополучателя через портал уведомление о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского или страхового холдинга либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя с приложением электронных копий постановления Правления.

Охват всех видов деятельности банка, подверженных существенным рискам, на всех уровнях организационной структуры, полноту оценки отдельных существенных видов рисков, их взаимного влияния в целях определения риск-профиля банка и построения стратегии риск-аппетита и проч.

Налоги, контроль налогоплательщиков

Органы госдоходов будут передавать сведения с налоговой тайной органам внешнего госаудита

Со 2 июня вводятся Правила взаимодействия органов госдоходов и органов внешнего госаудита и финансового контроля по представлению сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика, и конфиденциальной информации.

Органы государственных доходов представляют сведения и конфиденциальную информацию на основе запроса органам внешнего государственного аудита и финансового контроля в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса.

Передача сведений и конфиденциальной информации осуществляется одним из следующих способов:

на бумажных носителях;

на электронных носителях;

посредством Единой транспортной среды государственных органов.

Также утвержден перечень передаваемых сведений, в который входят, в частности данные о лицевых счетах, налоговых формах, результатах налогового контроля, о мерах принудительного взыскания налоговой задолженности и др.

Транспорт

Изменения в Правилах применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении

Передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику, а равно использование отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другого отечественного перевозчика, не допускается.

Использование отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства (за исключением прицепов и полуприцепов), не указанные в карточке допуска данного перевозчика, не допускается, кроме перегоняемых автотранспортных средств.

При нарушении требовании настоящего пункта, иностранные разрешения в ИС учитываются как переданные другому перевозчику.

Иностранные разрешения за исключением электронных, возвращаются услугополучателем услугодателю.

Возвращенные иностранные разрешения в территориальные органы ежемесячно до 5 числа передаются в уполномоченный орган и хранятся в течение одного года с момента окончания срока их действия.

Предпринимательская деятельность

Обновлена форма уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий предпринимателями.

Ветеринария

Изменились Правила по охране территории РК от карантинных объектов и чужеродных видов

В частности, добавлено новое понятие:

буферная зона – зона, окружающая или прилегающая к зоне, границы которой официально определены в фитосанитарных целях, для сведения к минимуму вероятности распространения вредного организма в выделенную зону или из нее и подвергающаяся, при необходимости, фитосанитарным или другим мерам борьбы.

При выявлении карантинных объектов устанавливаются карантинные зоны по виду карантинного объекта с указанием границ его распространения, включая буферную зону.

Карантинный режим вводится в карантинной зоне (включая буферную зону очага карантинного объекта, в которой находятся здания, строения, сооружения, места производства (в том числе переработки), реализации или складирования подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинным объектом), а также в отношении оборудования, транспортного средства, помещения, в которых находится такая подкарантинная продукция.

Снятие карантинной зоны осуществляется по результатам систематического обследования.

В случае, если на протяжении 3 лет с момента установления карантинной зоны не выявлены карантинные объекты, то с данной территории снимается карантинная зона (включая буферную зону) по представлению ведомства уполномоченного органа.

Медицина, ОСМС

Изменились правила оплаты медуслуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС

Для оплаты пролеченных случаев инфекционного профиля применяются следующие перечни кодов:

перечень диагнозов в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра, являются основным диагнозом;

перечень осложнений;

перечень уточняющих диагнозов инфекционного профиля.

Оплата за осложненное течение беременности и родов в условиях круглосуточного стационара по перечню случаев, подлежащих оплате по стоимости клинико-затратных групп с оплатой дополнительных расходов осуществляется с учетом принципов регионализации по стоимости КЗГ основного диагноза или операции с оплатой дополнительных расходов на лекарственные средства и МИ.

Оплата за услуги альбуминового и перитонеального диализов в условиях круглосуточного стационара производится по КЗГ основного диагноза или операций и с оплатой стоимости оказанных сеансов по тарифам.

С 1 июня управление здравоохранения ежемесячно до 20-го числа, следующим за отчетным периодом, предоставляют отчет в Фонд по выплатам доплат работникам отделений скорой медицинской помощи (мобильных бригад) при организациях здравоохранения, оказывающих ПМСП, за особые условия труда.

Также меняется порядок оплаты за оказание услуг сельскому населению, больным туберкулезом, ВИЧ и психическими расстройствами.

Минздрав утвердил новый Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины

Медицинские услуги методами традиционной медицины населению осуществляет специалист с высшим медицинским образованием или с многопрофильной специализацией по направлениям "Рефлексотерапия", "Мануальная терапия", "Су-джок терапия", "Гомеопатия", "Гирудотерапия", "Фитотерапия" и сертификатом специалиста по специальности "Традиционная медицина".

Медицинские услуги методами традиционной медицины оказываются населению: в амбулаторно-поликлинических, стационарозамещающих и стационарных условиях организаций здравоохранения и санаторно-курортных организациях на платной основе.

Врач традиционной медицины осуществляет:

проведение медицинского осмотра, определение показаний и противопоказаний к проведению процедур по профилю традиционной медицины;

проведение процедур с соблюдением санитарных требований, правил асептики и антисептики;

внесение информации в МИС и ведение медицинской документации;

информирование пациента о возможных рисках, противопоказаниях и альтернативных методах лечения;

получение информированного согласия пациента или его законного представителя на получение процедур.

Торговля

Утвержден Перечень критериев отбора товаров для маркировки и прослеживаемости товаров

Перечень включает:

наличие обязательной маркировки товаров средствами идентификации в государствах-членах ЕАЭС;

наличие теневой экономики;

подакцизная продукция;

наличие потребительской упаковки или товарного ярлыка;

наличие мер государственной поддержки производства товара;

общественная, экономическая или экологическая безопасность;

исполнимость.

Каждый из критериев оценивается по соответствию от 0 до 5 баллов.

Товары оцениваются по критериям отбора товаров для целей маркировки и прослеживаемости товаров в два этапа:

оценка товара по каждому критерию осуществляется путем умножения балла на коэффициент и итоговые значения суммируются;

определение приоритетности введения маркировки и прослеживаемости товаров осуществляется в соответствии с набранными баллами, где максимальная набранная сумма баллов соответствует наивысшему приоритету введения маркировки и прослеживаемости товаров.

По итогам определяется степень приоритетности маркировки и прослеживаемости товаров:

45-85 баллов – высокий приоритет;

15-40 баллов – средний приоритет

0-10 баллов – низкий приоритет.

Товары, имеющие высокий или средний приоритет введения маркировки и прослеживаемости товаров, подлежат включению в Перечень товаров, подлежащих маркировке.

Жилье, строительство

Изменения в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства

Заемщик обращается в БВУ с заявлением на предоставление или рефинансирование кредита для реализации проекта на условиях, соответствующих Концепции и Правил.

Подача заявки на предоставление меры государственной поддержки частного предпринимательства осуществляется в электронном виде посредством отраслевой/операторской системы МГП.

Отраслевая/операторская система МГП направляет запрос в систему первого уровня о проверке получателя меры государственной поддержки частного предпринимательства на соответствие базовым требованиям.

Заявка получателя меры государственной поддержки частного предпринимательства подлежит дальнейшей обработке в отраслевой/операторской системе МГП и оплате при получении уведомления системы первого уровня о соответствии получателя меры государственной поддержки частного предпринимательства базовым требованиям.

Сведения, указанные в заявке, и статусы обработки заявки подлежат передаче отраслевой/операторской системой МГП в систему первого уровня.

Отраслевая/операторская система МГП обеспечивает получение согласия от получателя меры государственной поддержки частного предпринимательства на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором.

Государственная услуга оказывается финансовым агентом через Жилищный портал.

Какие документы требуются:

заявление-анкета на получение субсидии;

описание реализуемого проекта (формируется в произвольной форме с приложением разрешительной документации на строительство проекта, бизнес-плана);

письмо БВУ с положительным решением о возможности предоставления (рефинансирования) кредита для реализации проекта;

заключение комплексной вневедомственной экспертизы;

информация по объекту (презентации, рекламные материалы, планировка квартир, площадь и количество квартир), в том числе в электронном виде.

Министерство промышленности изменило ряд приказов по вопросам долевого жилищного строительства:

Правила ведения учета местными исполнительными органами договоров о долевом участии в жилищном строительстве, а также договоров о переуступке прав требований по ним;

Правила ведения единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве;

Правила регистрации местными исполнительными органами договоров участия в жилищно-строительном кооперативе;

Поправками обновлены Перечни основных требований к оказанию данных государственных услуг.

Международные договоры

С 1 июня вводится Перечень связанных с международными договорами процессов, подлежащих инициированию и выполнению в электронной системе управления международными договорами

В Перечень входит:

Разработка концепции заключения международного договора;

Дача заключения о внешнеполитической целесообразности заключения международного договора;

Согласование международных договоров, участницей которых намеревается стать РК, а также проектов международных договоров;

Юридическая экспертиза международных договоров;

Направление в Министерство иностранных дел РК справки к международному договору;

Регистрация и учет международных договоров.

Полезные ископаемые, недропользование

Изменения в Единых правилах по рациональному и комплексному использованию недр

Правила устанавливают требования к разведке и разработке месторождений углеводородов, расположенных на территории РК, и предназначены для использования компетентным органом РК, уполномоченным органом в области углеводородов и его территориальными органами, недропользователями (операторов, доверительных управляющих) и организациями.

Проектные документы в сфере недропользования по углеводородам, утвержденные до вступления в силу настоящих Правил, действуют до окончания срока их действия.

Поправками обновлен понятийный аппарат. Также изменен порядок эксплуатации поисковых, оценочных, добывающих и нагнетательных скважин.

Также утверждены Требования к минимальному комплексу исследований скважин при контроле разработки нефтяных и газонефтяных месторождений.

Изменения в Правилах оказания государственной услуги "Выдача разрешения на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование, лицензии на разведку или лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, а также переход объектов, связанных с правом недропользования".

Государственная услуга оказывается Министерством промышленности и строительства РК.

Для получения госуслуги физические или юридические лица (услугополучатель) подают посредством Единой платформы недропользования (ЕПН) заявление с приложением документов по перечню.

При регистрации заявления на ЕПН в личном кабинете услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата государственной услуги.

Заявление с прикрепленными документами регистрируется на ЕПН с присвоением уникального учетного номера, даты и времени (часы, минуты) регистрации.

Экспертная комиссия рассматривает посредством ЕПН заявление и прилагаемые к нему документы в срок не более пятнадцати рабочих дней, а по крупным месторождениям – не более сорока пяти рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги направляется в личный кабинет ЕПН услугополучателя.

Утверждены Правила организации и проведения государственного геологического изучения недр на подземные воды

Государственное геологическое изучение недр на подземные воды осуществляется в целях:

актуализации геологической информации о недрах в пределах территории ведения работ;

создания геологических карт;

выявления предполагаемых (прогнозных) ресурсов полезных ископаемых.

Работы осуществляются в рамках краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

В пределах утвержденных бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый трехлетний период уполномоченный орган по изучению недр формирует пообъектный план с распределением средств по видам работ.

Пообъектный план предусматривает проекты государственного геологического изучения недр на подземные воды и тематических работ по анализу и обобщению гидрогеологической информации с подготовкой рекомендаций для последующей постановки работ.

Работы выполняются поэтапно и включают:

подготовительный этап;

полевой этап;

камеральный этап;

подготовку отчета о результатах геологоразведочных работ.

Итоговый отчет подлежит передаче в республиканский геологический фонд и геологические фонды по территориальной принадлежности.

Отчет размещается в открытом доступе на Едином портале недропользования в течение двух месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Энергетика

С 9 июня вводятся новые Требования к объектам цифровизации теплоэнергетики и электроэнергетики

Требования определяют минимально необходимые условия к цифровым объектам субъектов теплоэнергетики и электроэнергетики, предназначенным для сбора, обработки, хранения и передачи данных в Систему.

Цифровые объекты субъектов топливно-энергетического комплекса обеспечивают автоматизированный сбор, хранение и передачу данных о производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии в Систему.

Используемые технические средства обеспечивают надежность, защиту информации и совместимость с государственными и отраслевыми цифровыми системами.

Все элементы комплексов (счетчики, датчики, контроллеры, серверное оборудование и каналы связи) сертифицированы, соответствуют установленным техническим требованиям и имеют подтверждение соответствия.

Средства измерений тепловой и электрической энергии (в том числе теплосчетчики, электросчётчики, датчики, регистраторы) регистрируются в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК и поверены в соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений.

Оборудование и программное обеспечение обеспечивают возможность удаленного подключения приборов учета к интеллектуальной системе учета тепловой и электрической энергии.

Приборы учета поддерживают автоматизированную передачу данных, хранение архивной информации и интеграцию с Системой.

Образование

Расширен перечень претендентов для присуждения стипендии "Болашак"

Уточняется, что стипендия "Болашак" присуждается для следующих категорий:

претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории работников, определенной Республиканской комиссией, и имеющие общий стаж работы не менее 3 лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с пунктом 3 статьи 248 Социального кодекса РК).

При этом для претендентов на прохождение стажировок, относящихся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории "пользователи системы искусственного интеллекта", являющихся лицами, непосредственно использующими систему искусственного интеллекта при осуществлении производственной деятельности или выполнении конкретных функций и задач, устанавливается требование по наличию на момент подачи документов стажа непрерывной фактической работы в выбранной области специализации последние 6 месяцев.

В перечень претендентов на получение стипендии добавлены претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, а также на прохождение стажировок, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе работниками атомной отрасли.

Также изменились условия участия в конкурсе и перечень документов, которые нужно представить.

Регистрация юридических лиц

Юрлицам запретили использовать в наименованиях названия и аббревиатуры госорганов

Минюст внес дополнения в правила государственной регистрации юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств.

Добавлена норма, в которой сказано:

При государственной регистрации юридического лица, не являющегося государственным органом, государственным учреждением и субъектом квазигосударственного сектора, в наименовании не используются:

официальные наименования государственных органов Республики Казахстан, государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора;

сокращение наименований, аббревиатур, производных слов и иных обозначений, сходных до степени смешения с наименованиями государственных органов, государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора.

Государственное имущество

Изменилась Единая методика ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведения инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества

Информация по инвентаризации, паспортизации и переоценке имущества, и годовая финансовая отчетность государственных учреждений предоставляются в электронных форматах (электронный отчет). Электронный отчет формируется к сдаче в личном кабинете веб-портала Реестра.

Государственные юридические лица представляют электронный отчет в Реестр в следующем порядке:

составляют электронный отчет в личном кабинете веб-портала Реестра. В результате работы в личном кабинете веб-портала Реестра формируются файлы с информацией по результатам инвентаризации, паспортизации и переоценки имущества, которые подписываются ЭЦП государственного юридического лица;

направляют электронный отчет с идентификатором, прикрепив к нему сканированное решение государственного юридического лица о проведении инвентаризации, паспортизации и переоценки.

Спорт

Обновлен Перечень видов спорта высших достижений

В перечень вошли 67 видов спорта, финансируемых за счет бюджетных средств.

В частности, бокс, футбол, тяжелая и легкая атлетика, теннис, борьба, бодибилдинг, киберспорт и др.

Также в перечень входят национальные виды спорта: аударыспақ, асық ату, бәйге, көкпар, қазақ күресі, теңге ілу и др.