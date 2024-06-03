Строительство металлургического завода в Жамбылской области отнесли к объектам особого регулирования
Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 21 мая 2024 года "Об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации", сообщает Zakon.kz.
"Объект "Строительство металлургического завода по переплавке черного металла, выпуску квадратных заготовок и производство тонколистной оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием" отнести к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации", – говорится в документе.
Завод построят в Индустриальной зоне "Тараз" в Жамбылской области.
Приказ вводится в действие с 31 мая 2024 года.
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