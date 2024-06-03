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Строительство металлургического завода в Жамбылской области отнесли к объектам особого регулирования

Люди на производстве, завод, промышленность, работники , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 10:26 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 21 мая 2024 года "Об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации", сообщает Zakon.kz.

"Объект "Строительство металлургического завода по переплавке черного металла, выпуску квадратных заготовок и производство тонколистной оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием" отнести к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации", – говорится в документе.  

Завод построят в Индустриальной зоне "Тараз" в Жамбылской области.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2024 года.


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