В Казахстане продлили ограничение на вывоз лома и отходов черных металлов
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Министр промышленности и строительства подписал приказ от 16 февраля 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.
В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением:
- отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 мас. % или более никеля;
- бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов;
- труб, трубок и профилей полых, из чугунного литья;
- труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов;
- труб и трубок прочих, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;
- труб, трубок и профилей полых прочих, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;
- частей железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей.
При этом приказ министра промышленности и строительства от 8 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов" утратил силу.
Приказ вводится в действие с 21 февраля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 24 ноября 2023 года ограничили вывоз лома и отходов черных металлов. До этого действовал полугодовой запрет на вывоз с территории Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов, введенный с 3 мая 2023 года.
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