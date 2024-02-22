В Казахстане продлили ограничение на вывоз лома и отходов черных металлов

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 16 февраля 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением:

отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 мас. % или более никеля;

бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов;

труб, трубок и профилей полых, из чугунного литья;

труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов;

труб и трубок прочих, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;

труб, трубок и профилей полых прочих, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;

частей железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей.

При этом приказ министра промышленности и строительства от 8 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов" утратил силу.

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 24 ноября 2023 года ограничили вывоз лома и отходов черных металлов. До этого действовал полугодовой запрет на вывоз с территории Казахстана лома и отходов черных и цветных металлов, введенный с 3 мая 2023 года.