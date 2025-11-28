Строительство стадиона и спортивной арены в Алматы отнесли к объектам особого регулирования
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 21 ноября 2025 года об отнесении объектов строительства к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации, сообщает Zakon.kz.
"Объекты строительства "Строительство стадиона на 35 000 мест в городе Алматы (район Кульджинского тракта) и "Строительство универсальной спортивной арены на 5000 зрителей с бассейном в городе Алматы" отнести к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 27 ноября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Алматы построят новый футбольный стадион международного уровня. Стадион будет рассчитан на 35 тыс. зрителей и соответствовать требованиям UEFA категории 4.
