#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Право

Строительство стадиона и спортивной арены в Алматы отнесли к объектам особого регулирования

строительство стадиона в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 09:54 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 21 ноября 2025 года об отнесении объектов строительства к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации, сообщает Zakon.kz.

"Объекты строительства "Строительство стадиона на 35 000 мест в городе Алматы (район Кульджинского тракта) и "Строительство универсальной спортивной арены на 5000 зрителей с бассейном в городе Алматы" отнести к объектам, требующим особого регулирования и градостроительной регламентации", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 27 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Алматы построят новый футбольный стадион международного уровня. Стадион будет рассчитан на 35 тыс. зрителей и соответствовать требованиям UEFA категории 4.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане сообщили хорошие новости для тех, кто готовится получить права
10:46, Сегодня
В Казахстане сообщили хорошие новости для тех, кто готовится получить права
Строительство автозавода отнесли к объектам, требующим особого регулирования
12:20, 03 марта 2025
Строительство автозавода отнесли к объектам, требующим особого регулирования
Строительство металлургического завода в Жамбылской области отнесли к объектам особого регулирования
10:26, 03 июня 2024
Строительство металлургического завода в Жамбылской области отнесли к объектам особого регулирования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: