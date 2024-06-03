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Как будут ставить на медико-социальный учет несовершеннолетних: разработаны правила

Трудовое рабство, эксплуатация труда, похищение людей, рабство, принудительный труд , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 11:22 Фото: pexels
Министерство труда и социальной защиты разработало Правила организации и координации работ по ведению медико-социального учета, сообщает Zakon.kz.

Основанием для постановки на медико-социальный учет является уведомление о постановке на профилактический учет несовершеннолетних органами внутренних дел, а также их родителей, законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по их воспитанию, обучению или содержанию и отрицательно влияющих на их поведение.

Медико-социальный учет осуществляется в период проведения мер индивидуальной профилактики, применяемых органами внутренних дел.

Уведомление о постановке на учет органов внутренних дел в течения одного рабочего дня со дня взятия на учет передается в Центр поддержки семьи в целях оказания медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых проводятся меры индивидуальной профилактики.

Руководитель центра назначает социального работника по вопросам детей/семьи для определения статуса семьи.

Комплексное сопровождение лица (семьи) осуществляется ИПР согласно Правилам осуществления деятельности Центра поддержки семьи.

По завершении комплексного сопровождения лиц или семей Центр поддержки семьи направляет информацию в органы внутренних дел о завершении оказания помощи находящимся на медико-социальным учете.

Основанием для снятия лица (семьи) с медико-социального учета является информация Центра поддержки семьи о завершении работы с лицом (семьей).

Координация ведения медико-социального учета осуществляется центрами поддержки семьи.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 июня.

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